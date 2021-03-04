Специалисты "Львовводоканала" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 4 марта ряд улиц Львова временно останется без воды.

Причина отключения воды – переподключение к новому водопроводу на улице Владимира Великого и проведение аварийных ремонтных работ на улице Воздушной. Водоснабжение планируют возобновить к 21:00.

Интересно Из-за ремонта электросетей 4 марта во Львове будут выключать свет: перечень улиц

Где во Львове не будет воды с 9:00 до 21:00

улица Троллейбусная – все дома;

улица Рубчака – все дома;

улица княгини Ольги – все дома;

улица Янева – все дома;

улица Балтийская – все дома;

улица Белинского – все дома;

улица Ревуцкого – все дома;

улица Ковалева – все дома;

улица Аркаса – все дома;

улица Бойковская – все дома;

улица Куликовская – все дома;

улица Музыки – все дома;

улица Околичная – все дома;

улица Смелых – все дома;

улица Поддубного – все дома;

улица Бойчука – все дома;

улица Айвазовского – все дома;

улица Боткина – все дома;

улица Грабянки – все дома;

Улица Молдавская – все дома;

улица Солнечная – все дома;

улица Керамическая – все дома;

улица Веделя – все дома;

улица Жемчужникова – все дома;

улица Кобылицы – все дома;

улица Холодноярская – все дома;

улица Кобринская – все дома;

улица Кишиневская – все дома;

улица Шкрибляков – все дома;

улица Маевского – все дома;

улица Урожайная – все дома;

улица Виноградная – все дома;

улица Эминеску – все дома;

улица Милая – все дома;

улица Шумского – все дома;

улица Цегельского – все дома;

улица Рудницкого – все дома;

улица Чупринки – все дома;

улица Коновальца – все дома;

улица Гипсовая – все дома;

улица Труша – все дома;

улица Житомирская – все дома;

улица Перфецкого – все дома;

улица Владимира Великого – все дома;

улица Кульпарковская – все дома;

улица Нагорная – все дома;

улица Котко – все дома;

улица Бенцаля – все дома;

улица Сарненская – все дома;

улица Сметаны – все дома;

улица Гайворонского – все дома;

улица Воля – все дома;

улица Маковея – все дома;

улица Симовича – все дома;

улица Красная – все дома;

улица Сахарова – все дома;

улица Горбачевского – все дома;

улица Кастеливка – все дома;

улица Котляревского – все дома;

улица Метрологическая – все дома;

улица Богуна – все дома;

улица Нечуя Левицкого – все дома;

улица Кольберга – все дома;

улица Вербицкого – все дома;

улица Брюллова – все дома;

улица Коперника – все дома;

улица Колессы – все дома;

улица Бандеры – все дома;

улица Героев Майдана – все дома;

улица Глинки – все дома;

улица Похилая – все дома;

улица Остроградских – все дома;

улица Лукаша – все дома;

улица Библиотечная – все дома;

улица Архитекторская – все дома;

улица Профессорская – все дома;

улица Политехническая – все дома;

улица Глубокая – все дома;

улица Новый свет – все дома;

улица Ефремова – все дома;

улица Открытая – все дома;

улица Киевская – все дома;

улица Японская – все дома;

улица Старицкого – все дома;

улица Карпинского – все дома;

улица Шептицких – все дома;

улица Войтовича – все дома;

улица Митрополита Андрея – все дома;

улица Антоновича – все дома;

улица Кокорудза – все дома;

улица Федьковича – все дома;

улица Героев УПА – все дома;

улица Тобилевича – все дома;

улица Горской – все дома;

улица Пастернака – все дома;

улица Русовых – все дома;

улица Смаль-Стоцкого – все дома;

улица Зерова – все дома;

улица Скосная – все дома;

улица Полищука – все дома;

улица Боберского – все дома;

улица Зализняка – все дома;

улица Художественная – все дома;

улица Кременецкая – все дома;

улица Лесская – все дома;

улица Ожешко – все дома;

улица Барвинок – все дома;

улица Квитневая – все дома;

улица Сельских – все дома;

улица Гординских – все дома;

улица Городецкая – дома № 131 – 187;

улица Любинская – все дома;

улица Копистинского – все дома;

улица Пороховая – все дома;

улица Поперечная – все дома;

улица Ботева – все дома;

улица Связная – все дома;

улица Окружная – все дома;

улица Терлецкого – все дома;

улица Зоряная – все дома;

улица Пидмиськая – все дома;

улица Бабия – все дома;

улица Садовая – все дома;

улица Вечерняя – все дома;

улица Ранковая – все дома;

улица Храбрых – все дома;

улица Лечебная – все дома;

улица Ветреная – все дома;

улица Петлюры – все дома;

улица Ластивьячая – все дома;

улица Насинная – все дома;

улица Щирецкая – все дома;

улица Симоненко – все дома;

улица Научная – все дома;

улица Голубиная – все дома;

улица Кульчицкой – все дома;

улица Выговского – все дома;

улица Смотрицкого – все дома;

улица Скниловская – все дома;

Скниловские переулки – все дома.

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Где во Львове будут подавать воду с пониженным давлением

улица Пулюя – все дома;

улица Трускавецкая – все дома;

улица Городецкая – дома № 40 – 110, 51 – 131;

улица Мудрого – все дома;

улица Одесская – все дома;

улица Вовчка – все дома;

улица Морозенко – все дома;

улица Перова – все дома;

улица Голубовича – все дома;

улица Вернигоры – все дома;

улица Головацкого – все дома;

улица Хотинская – все дома;

улица Михновских – все дома;

улица Декарта – все дома;

улица Степанивны – все дома;

улица Короткая – все дома;

улица Основьяненко – все дома;

улица Комарова – все дома.

Где во Львове не будет воды с 10:00 до 17:00

улица Повитряная – дома № 92, 94;

улица Роксоляны – дом № 33;

улица Сирка – дома № 16, 21, 21-1, 23

улица Суботовская – дома № 7, 7а, 7-3, 9, 9а, 9-1, 11

После завершения ремонтных работ проведут промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.