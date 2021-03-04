Из-за ремонта во Львове 4 марта на более чем 150 улицах выключат воду: адреса
Во Львове 4 марта больше 150 улиц останется без воды / 24 канал
Специалисты "Львовводоканала" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 4 марта ряд улиц Львова временно останется без воды.
Источник:"Львовводоканал"
Причина отключения воды – переподключение к новому водопроводу на улице Владимира Великого и проведение аварийных ремонтных работ на улице Воздушной. Водоснабжение планируют возобновить к 21:00.
Интересно Из-за ремонта электросетей 4 марта во Львове будут выключать свет: перечень улиц
Где во Львове не будет воды с 9:00 до 21:00
- улица Троллейбусная – все дома;
- улица Рубчака – все дома;
- улица княгини Ольги – все дома;
- улица Янева – все дома;
- улица Балтийская – все дома;
- улица Белинского – все дома;
- улица Ревуцкого – все дома;
- улица Ковалева – все дома;
- улица Аркаса – все дома;
- улица Бойковская – все дома;
- улица Куликовская – все дома;
- улица Музыки – все дома;
- улица Околичная – все дома;
- улица Смелых – все дома;
- улица Поддубного – все дома;
- улица Бойчука – все дома;
- улица Айвазовского – все дома;
- улица Боткина – все дома;
- улица Грабянки – все дома;
- Улица Молдавская – все дома;
- улица Солнечная – все дома;
- улица Керамическая – все дома;
- улица Веделя – все дома;
- улица Жемчужникова – все дома;
- улица Кобылицы – все дома;
- улица Холодноярская – все дома;
- улица Кобринская – все дома;
- улица Кишиневская – все дома;
- улица Шкрибляков – все дома;
- улица Маевского – все дома;
- улица Урожайная – все дома;
- улица Виноградная – все дома;
- улица Эминеску – все дома;
- улица Милая – все дома;
- улица Шумского – все дома;
- улица Цегельского – все дома;
- улица Рудницкого – все дома;
- улица Чупринки – все дома;
- улица Коновальца – все дома;
- улица Гипсовая – все дома;
- улица Труша – все дома;
- улица Житомирская – все дома;
- улица Перфецкого – все дома;
- улица Владимира Великого – все дома;
- улица Кульпарковская – все дома;
- улица Нагорная – все дома;
- улица Котко – все дома;
- улица Бенцаля – все дома;
- улица Сарненская – все дома;
- улица Сметаны – все дома;
- улица Гайворонского – все дома;
- улица Воля – все дома;
- улица Маковея – все дома;
- улица Симовича – все дома;
- улица Красная – все дома;
- улица Сахарова – все дома;
- улица Горбачевского – все дома;
- улица Кастеливка – все дома;
- улица Котляревского – все дома;
- улица Метрологическая – все дома;
- улица Богуна – все дома;
- улица Нечуя Левицкого – все дома;
- улица Кольберга – все дома;
- улица Вербицкого – все дома;
- улица Брюллова – все дома;
- улица Коперника – все дома;
- улица Колессы – все дома;
- улица Бандеры – все дома;
- улица Героев Майдана – все дома;
- улица Глинки – все дома;
- улица Похилая – все дома;
- улица Остроградских – все дома;
- улица Лукаша – все дома;
- улица Библиотечная – все дома;
- улица Архитекторская – все дома;
- улица Профессорская – все дома;
- улица Политехническая – все дома;
- улица Глубокая – все дома;
- улица Новый свет – все дома;
- улица Ефремова – все дома;
- улица Открытая – все дома;
- улица Киевская – все дома;
- улица Японская – все дома;
- улица Старицкого – все дома;
- улица Карпинского – все дома;
- улица Шептицких – все дома;
- улица Войтовича – все дома;
- улица Митрополита Андрея – все дома;
- улица Антоновича – все дома;
- улица Кокорудза – все дома;
- улица Федьковича – все дома;
- улица Героев УПА – все дома;
- улица Тобилевича – все дома;
- улица Горской – все дома;
- улица Пастернака – все дома;
- улица Русовых – все дома;
- улица Смаль-Стоцкого – все дома;
- улица Зерова – все дома;
- улица Скосная – все дома;
- улица Полищука – все дома;
- улица Боберского – все дома;
- улица Зализняка – все дома;
- улица Художественная – все дома;
- улица Кременецкая – все дома;
- улица Лесская – все дома;
- улица Ожешко – все дома;
- улица Барвинок – все дома;
- улица Квитневая – все дома;
- улица Сельских – все дома;
- улица Гординских – все дома;
- улица Городецкая – дома № 131 – 187;
- улица Любинская – все дома;
- улица Копистинского – все дома;
- улица Пороховая – все дома;
- улица Поперечная – все дома;
- улица Ботева – все дома;
- улица Связная – все дома;
- улица Окружная – все дома;
- улица Терлецкого – все дома;
- улица Зоряная – все дома;
- улица Пидмиськая – все дома;
- улица Бабия – все дома;
- улица Садовая – все дома;
- улица Вечерняя – все дома;
- улица Ранковая – все дома;
- улица Храбрых – все дома;
- улица Лечебная – все дома;
- улица Ветреная – все дома;
- улица Петлюры – все дома;
- улица Ластивьячая – все дома;
- улица Насинная – все дома;
- улица Щирецкая – все дома;
- улица Симоненко – все дома;
- улица Научная – все дома;
- улица Голубиная – все дома;
- улица Кульчицкой – все дома;
- улица Выговского – все дома;
- улица Смотрицкого – все дома;
- улица Скниловская – все дома;
- Скниловские переулки – все дома.
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Где во Львове будут подавать воду с пониженным давлением
- улица Пулюя – все дома;
- улица Трускавецкая – все дома;
- улица Городецкая – дома № 40 – 110, 51 – 131;
- улица Мудрого – все дома;
- улица Одесская – все дома;
- улица Вовчка – все дома;
- улица Морозенко – все дома;
- улица Перова – все дома;
- улица Голубовича – все дома;
- улица Вернигоры – все дома;
- улица Головацкого – все дома;
- улица Хотинская – все дома;
- улица Михновских – все дома;
- улица Декарта – все дома;
- улица Степанивны – все дома;
- улица Короткая – все дома;
- улица Основьяненко – все дома;
- улица Комарова – все дома.
Где во Львове не будет воды с 10:00 до 17:00
- улица Повитряная – дома № 92, 94;
- улица Роксоляны – дом № 33;
- улица Сирка – дома № 16, 21, 21-1, 23
- улица Суботовская – дома № 7, 7а, 7-3, 9, 9а, 9-1, 11
После завершения ремонтных работ проведут промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.
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