Во Львове заминировали помещение ЛОГА и СБУ: фото
Во Львове заминировали ЛОГА и СБУ / Полиция Львовщины
Во Львове 4 марта неизвестный сообщил о заминировании Львовской облгосадминистрации и управления СБУ во Львовской области. На месте работали взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовщины.
Источник:полиция Львовщины
Сообщения о заминировании ЛОГА и СБУ оказались ложными. Правоохранители вскоре откроют уголовное производство.
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Как правоохранители искали взрывчатку в ЛОГА и СБУ
- Анонимное сообщение о минировании помещений ЛОГА и управления СБУ во Львовской области поступили на электронную почту полиции около 11:40.
- По указанным адресам выехали специалисты-взрывотехники, кинологи, следователи и сотрудники других служб полиции Львовщины.
- Из помещений ЛОГА и СБУ эвакуировали всех людей.
- Полицейские обследовали здания и прилегающие территории, но взрывоопасных или подозрительных предметов не нашли.
- Вскоре правоохранители откроют уголовное производство.
- Сейчас полицейские пытаются установить личность злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о заминировании.
Смотрите фото, как искали взрывчатку в ЛОГА и СБУ / Фото полиции Львовщины
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