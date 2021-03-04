Во Львове 4 марта неизвестный сообщил о заминировании Львовской облгосадминистрации и управления СБУ во Львовской области. На месте работали взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Сообщения о заминировании ЛОГА и СБУ оказались ложными. Правоохранители вскоре откроют уголовное производство. Интересно В Киеве снова сообщили о "минировании" метро: 2 станции закрыли Как правоохранители искали взрывчатку в ЛОГА и СБУ Анонимное сообщение о минировании помещений ЛОГА и управления СБУ во Львовской области поступили на электронную почту полиции около 11:40.

По указанным адресам выехали специалисты-взрывотехники, кинологи, следователи и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Из помещений ЛОГА и СБУ эвакуировали всех людей.

Полицейские обследовали здания и прилегающие территории, но взрывоопасных или подозрительных предметов не нашли.

Вскоре правоохранители откроют уголовное производство.

Сейчас полицейские пытаются установить личность злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о заминировании. Смотрите фото, как искали взрывчатку в ЛОГА и СБУ / Фото полиции Львовщины