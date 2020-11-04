Во Львове во дворе жилого дома 4 октября мужчина стрелял из пистолета в воздух. Полицейские составили на львовянина админпротокол за мелкое хулиганство.

Инцидент произошел на улице Пасечной около 4 часов утра. Полицию вызвал житель дома, во дворе которого мужчина стрелял из пистолета. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как задержали мужчину, стрелявшего в воздух

В участок позвонил обеспокоенный мужчина.

Он рассказал, что во дворе дома в котором он живет, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в воздух.

Львовянин добавил, что, вероятно, правонарушитель стрелял из огнестрельного оружия.

На место вызова сразу приехали правоохранители.

Там они увидели пьяного мужчину, у которого был пистолет, стреляющий резиновыми пулями.

37-летний львовянин показал полицейским разрешение на оружие. Однако правоохранители изъяли пистолет у правонарушителя.



Полицейские изъяли оружие у пьяного мужчины / Фото полиции Львовщины

Что грозит мужчине

Полицейские составили на мужчину админпротокол за мелкое хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 51 до 119 гривен или общественные работы сроком от 40 до 60 часов.

Сейчас правоохранители решают вопрос об аннулировании разрешения львовянина на ношение оружия.



На львовянина составили протокол за хулиганство / Фото полиции Львовщины