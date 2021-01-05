Во Львове 5 января водитель внедорожника Mitsubishi Outlander сбил женщину. Львовянка получила тяжелые травмы, в результате которых погибла в карете скорой.

Авария случилась на улице Хуторивка около 7:45. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как водитель внедорожника сбил пешехода

На улице Хуторовка около 7:45 водитель внедорожника Mitsubishi Outlander, 59-летний львовянин, сбил женщину.

72-летняя львовянка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Женщина погибла в карете скорой медицинской помощи.

ДТП произошло около 7: 45 на улице Хуторовка / Фото полиции Львовщины

Что грозит водителю

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи – до 8 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

Водителю грозит до 8 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины