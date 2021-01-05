Во Львове водитель внедорожника насмерть сбил пешехода: фото
Во Львове 5 января водитель внедорожника Mitsubishi Outlander сбил женщину. Львовянка получила тяжелые травмы, в результате которых погибла в карете скорой.
Авария случилась на улице Хуторивка около 7:45. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
К теме На Львовщине машина насмерть сбила несовершеннолетнюю на тротуаре: фото
Как водитель внедорожника сбил пешехода
- На улице Хуторовка около 7:45 водитель внедорожника Mitsubishi Outlander, 59-летний львовянин, сбил женщину.
- 72-летняя львовянка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Женщина погибла в карете скорой медицинской помощи.
ДТП произошло около 7: 45 на улице Хуторовка / Фото полиции Львовщины
Что грозит водителю
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи – до 8 лет лишения свободы.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Водителю грозит до 8 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины
Поделиться новостью