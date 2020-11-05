Во Львове на стоянке сгорели 2 автомобиля: фото
Во Львове на парковке 5 ноября возник пожар. Огонь уничтожил 2 автомобиля – Wolksvagen passat и Opel kadett.
Пожар возник на улице Шевченко около 6 часов утра. Сейчас правоохранители устанавливают, почему загорелись автомобили. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как возник пожар
- К пожарным около 6 часов утра позвонили обеспокоенные львовяне. Они рассказали, что на стоянке загорелся Wolksvagen passat.
- Спасатели, не теряя ни минуты, выехали на место вызова.
- Когда чрезвычайники приехали, они увидели, что огонь уже полностью охватил Wolksvagen.
- Пожар также распространился на Opel kadett, который стоял рядом.
- Чрезвычайники начали тушить огонь. К 6:27 пожар полностью преодолели.
- К ликвидации пламени присоединились 4 спасателя и 1 единица спецтехники.
Пожар уничтожил 2 автомобиля / Фото ГСЧС Львовщины
Что уничтожил пожар
Огонь уничтожил 2 автомобиля Wolksvagen passat и Opel kadett. Также пожар повредил автомобиль Reno scenic, который стоял рядом.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара.
Причина пожара устанавливается правоохранителями / Фото ГСЧС Львовщины
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