Во Львове на парковке 5 ноября возник пожар. Огонь уничтожил 2 автомобиля – Wolksvagen passat и Opel kadett.

Пожар возник на улице Шевченко около 6 часов утра. Сейчас правоохранители устанавливают, почему загорелись автомобили. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как возник пожар

К пожарным около 6 часов утра позвонили обеспокоенные львовяне. Они рассказали, что на стоянке загорелся Wolksvagen passat.

Спасатели, не теряя ни минуты, выехали на место вызова.

Когда чрезвычайники приехали, они увидели, что огонь уже полностью охватил Wolksvagen.

Пожар также распространился на Opel kadett, который стоял рядом.

Чрезвычайники начали тушить огонь. К 6:27 пожар полностью преодолели.

К ликвидации пламени присоединились 4 спасателя и 1 единица спецтехники.



Пожар уничтожил 2 автомобиля / Фото ГСЧС Львовщины

Что уничтожил пожар

Огонь уничтожил 2 автомобиля Wolksvagen passat и Opel kadett. Также пожар повредил автомобиль Reno scenic, который стоял рядом.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара.



Причина пожара устанавливается правоохранителями / Фото ГСЧС Львовщины