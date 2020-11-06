Во Львове водительница Renault въехала в столб и умерла: фото
Во Львове 6 ноября автомобиль Renault Laguna въехал в электроопору. 32-летняя водительница получила травмы, которые были несовместимы с жизнью, и погибла на месте ДТП.
ДТП произошло около 1:30 на улице Хуторивка. Полицейские устанавливают причину аварии. Об этом в фейсбук сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошла авария
- Правоохранители установили, что 32-летняя водительница Renault Laguna не справилась с управлением.
- Ее автомобиль въехал в электроопору на улице Хуторивка.
- Львовянка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Женщина погибла на месте аварии.
Автомобиль львовянки въехала в столб около 1:30 / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Следователи пытаются установить обстоятельства происшествия.
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