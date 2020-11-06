Во Львове 6 ноября автомобиль Renault Laguna въехал в электроопору. 32-летняя водительница получила травмы, которые были несовместимы с жизнью, и погибла на месте ДТП.

ДТП произошло около 1:30 на улице Хуторивка. Полицейские устанавливают причину аварии. Об этом в фейсбук сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Читайте также На Львовщине водитель Nissan въехал в дерево и погиб: фото Как произошла авария Правоохранители установили, что 32-летняя водительница Renault Laguna не справилась с управлением.

Ее автомобиль въехал в электроопору на улице Хуторивка.

Львовянка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Женщина погибла на месте аварии. Автомобиль львовянки въехала в столб около 1:30 / Фото полиции Львовщины Правоохранители проводят расследование Следователи открыли уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Следователи пытаются установить обстоятельства происшествия.