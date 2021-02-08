Недалеко от центра Львова в заброшенном здании 7 февраля нашли мертвого мужчину. На его шее обнаружили ранения, от которых он, вероятно, погиб. Сейчас правоохранители расследуют убийство погибшего и пытаются установить его личность.

Правоохранители открыли уголовное производство. Убийце грозит до 15 лет за решеткой. Интересно На Львовщине мужчина избил друга до смерти и сбежал: его нашли в Бердянске Как нашли тело мужчины Около 18:00 правоохранителям поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на улице Замковой обнаружили мужчину без признаков жизни.

По указанному адресу немедленно выехали следователи, криминалисты, кинологи, оперативники уголовного розыска и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Медики, которые также прибыли на место происшествия, установили, что смерть мужчины могла наступить в результате ранений в шею. Важно! Правоохранители призывают всех, кто владеет информацией, которая поможет установить личность погибшего, обстоятельства преступления и злоумышленника, причастного к убийству, позвонить на оперативную линию 102.

Тело мужчины нашли недалеко от центра Львова / Фото полиции Львовщины Правоохранители проводят расследование Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители пытаются установить личности погибшего и убийцы. Особые приметы погибшего возраст 35 – 40 лет;

среднего роста, худощавого телосложения;

волосы и борода рыжие с сединой;

был одет в куртку горчичного цвета, серую олимпийку, светлый свитер, синие джинсы и коричневые кеды.

На шее мужчины обнаружили раны / Фото полиции Львовщины Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины