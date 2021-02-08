Во Львове нашли тело мужчины с ранами на шее: полиция расследует убийство – фото
Недалеко от центра Львова в заброшенном здании 7 февраля нашли мертвого мужчину. На его шее обнаружили ранения, от которых он, вероятно, погиб. Сейчас правоохранители расследуют убийство погибшего и пытаются установить его личность.
Источник:полиция Львовщины
Правоохранители открыли уголовное производство. Убийце грозит до 15 лет за решеткой.
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Как нашли тело мужчины
- Около 18:00 правоохранителям поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на улице Замковой обнаружили мужчину без признаков жизни.
- По указанному адресу немедленно выехали следователи, криминалисты, кинологи, оперативники уголовного розыска и сотрудники других служб полиции Львовщины.
- Медики, которые также прибыли на место происшествия, установили, что смерть мужчины могла наступить в результате ранений в шею.
Тело мужчины нашли недалеко от центра Львова / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет лишения свободы.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители пытаются установить личности погибшего и убийцы.
Особые приметы погибшего
- возраст 35 – 40 лет;
- среднего роста, худощавого телосложения;
- волосы и борода рыжие с сединой;
- был одет в куртку горчичного цвета, серую олимпийку, светлый свитер, синие джинсы и коричневые кеды.
На шее мужчины обнаружили раны / Фото полиции Львовщины Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
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