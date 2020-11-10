Во Львове 9 ноября прямо во время движения загорелся автомобиль Chevrolet Cruze. Спасатели потушили пожар за 15 минут.

Инцидент произошел около 2 часов дня возле церкви Анны. Причины возникновения пожара устанавливают правоохранители. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины. Читайте также На Львовщине 3 парней умерли от отравления угарным газом: фото Какпроизошел пожар Обеспокоенный львовянин позвонил пожарным и рассказал, что в центре Львова во время движения загорелась машина.

На место вызова сразу приехали сотрудники ГСЧС.

В 2 часа дня спасатели локализовали пожар, а полностью преодолеть огонь удалось через 4 минуты.

К ликвидации пожара присоединились 5 сортудеиков ГСЧС и 1 единица спецтехники.

Огонь уничтожил моторный отсек машины. Однако в результате пожара никто не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания Chevrolet Cruze. Смотрите видео как тушили пожар в Chevrolet Cruze: