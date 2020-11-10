В центре Львова загорелся Chevrolet прямо во время движения: видео
Во Львове 9 ноября прямо во время движения загорелся автомобиль Chevrolet Cruze. Спасатели потушили пожар за 15 минут.
Инцидент произошел около 2 часов дня возле церкви Анны. Причины возникновения пожара устанавливают правоохранители. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Какпроизошел пожар
- Обеспокоенный львовянин позвонил пожарным и рассказал, что в центре Львова во время движения загорелась машина.
- На место вызова сразу приехали сотрудники ГСЧС.
- В 2 часа дня спасатели локализовали пожар, а полностью преодолеть огонь удалось через 4 минуты.
- К ликвидации пожара присоединились 5 сортудеиков ГСЧС и 1 единица спецтехники.
- Огонь уничтожил моторный отсек машины. Однако в результате пожара никто не пострадал.
- Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания Chevrolet Cruze.
Смотрите видео как тушили пожар в Chevrolet Cruze:
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