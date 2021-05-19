Этот инцидент произошел примерно в 17 часов 18 мая на улице Шевченко. Соседи семьи потерпевшей рассказали журналистам, что ее родители злоупотребляют алкоголем и нигде не работают.

К теме Во Львове ребенок выпал из окна многоэтажки: фото

Что известно об этой семье

Потерпевшая живет вместе с 7-летним братиком и 38-летними родителями. Также с ними живет дедушка по папиной линии, который тоже безработный.

На отца девочки несколько раз составляли протоколы за насилие в отношении жены. Это подтверждают данные судебного реестра.

Как выяснили журналисты, у семейства по состоянию на 2020 год были долги за коммунальные услуги. Также у них были непогашенные кредиты в банке. Семье иногда помогают родственники из деревни, которые передают домашние продукты.

В квартире часто бывают гости. Вероятно, это связано со злоупотреблением алкоголем. Иногда застолья перерастают в драки, которые трудно остановить. В частности 10-летняя девочка несколько раз вызывала полицию, потому что ее родители дрались.

Дети пропускают занятия в школе и жалуются сверстникам, на то что недоедают. Девочка – очень хороший ребенок, всегда ухаживает за младшим братиком, гуляет с ним на улице, готовит кушать,

– рассказала жительница дома, где живет эта семья.

Что было происходило в тот день

Вечером, когда произошел трагический случай, 10-летняя Галина хотела погулять на улице. Поэтому, чтобы уйти, она отпрашивалась у мамы.

Однако мать сказала девочке, что не отпустит ее на улицу, поскольку надо выучить молитву к первому причастию. После этого девочка ушла в комнату и, вероятно, выпрыгнула из окна.

Состояние ребенка сейчас

Заместитель главного врача городской детской больницы Федор Осим рассказал, что ее уже перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение. У нее диагностировали сотрясение мозга и подозрение на перелом позвонков поясничного отдела позвоночника.

19 мая ей проведут КТ, чтобы уточнить диагноз. Сейчас девочка находится в сознании, а также может двигаться. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Они ставят положительные прогнозы на выздоровление.

Другой случай Трагедия во Львове: из окна многоэтажки выпал 2-летний ребенок

Что грозит родителям

Правоохранители открыли производство о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Если вину родителей докажут, им грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.