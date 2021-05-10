К сожалению, ребенок получил травмы несовместимые с жизнью. 2-летняя девочка погибла на месте.
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Полицейские получили сообщение примерно в 8:30. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб территориального подразделения полиции. Как установили правоохранители, 2-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа.
Сейчас на месте работают сотрудники отдела полиции №4 Львовского районного управления полиции, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Правоохранители Львовщины в очередной раз призывают: не оставляйте маленьких детей без присмотра даже на короткое время,
– отметили в Нацполиции.
Как уберечь ребенка от падения из окон
- Отодвиньте от окон диваны, столы, стулья и другие предметы интерьера, которые ребенок может использовать как ступеньку.
- Не разрешайте детям играть на подоконнике. Москитная сетка создает иллюзию безопасности. На самом деле она не выдержит вес ребенка.
- Не показывайте через окно, держа на руках ребенка, как папа уходит на работу, пролетела птичка или пробежала собачка.
- Установите на окно ручку с замком: установка займет всего минуту.