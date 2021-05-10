К сожалению, ребенок получил травмы несовместимые с жизнью. 2-летняя девочка погибла на месте.

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Полицейские получили сообщение примерно в 8:30. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб территориального подразделения полиции. Как установили правоохранители, 2-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа.

Сейчас на месте работают сотрудники отдела полиции №4 Львовского районного управления полиции, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Правоохранители Львовщины в очередной раз призывают: не оставляйте маленьких детей без присмотра даже на короткое время,

– отметили в Нацполиции.

Обратите внимание! В конце апреля в Запорожье в одном из дошкольных учебных заведений из окна второго этажа выпал 4-летний мальчик. С многочисленными травмами ребенка госпитализировали в местную больницу.

Как уберечь ребенка от падения из окон