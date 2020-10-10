Во Львове 10 октября умер выдающийся украинский поэт и публицист Николай Петренко. Литератору было 94 года.

О смерти Петренко сообщила пресс-служба Львовского городского совета. Соболезнования родным и близким художника выразил мэр Львова Андрей Садовый.

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Вся новейшая история Украины в жизни одного человека — поэта Николая Петренко. От Большого Голода – до концлагерей, принудительных работ на шахтах Донбасса и на Камчатке, от выживания в цензурной клетке Советской Украины – к небывалой популярности джазового хита "Нарисуй мне ночь", от стограммовой пайки хлеба – до вхождения его стихов в школьную программу Новой украинской школы,

– рассказал Садовый.

Последние дни жизни литератор провел в больнице. В ноябре ему исполнилось бы 95 лет.

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