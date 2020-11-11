В Львове 10 ноября произошло ДТП – столкнулись автомобили Volkswagen и Honda. В результате аварии пострадал 20-летний водитель. Его отвезли в больницу.

Авария произошла на улице Кульпарковской в 23:25. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошла авария

За рулем Volkswagen находился 20-летний водитель.

Не справившись с управлением, он въехал в автомобиль Honda, которым управлял также 20-летний житель Львова.

В результате ДТП водитель Volkswagen сильно травмировался. Его отвезли в больницу.

Смотрите видео момента ДТП:

Полиция расследует обстоятельства аварии

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее травмы средней тяжести.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять автомобилем на срок до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают обстоятельства ДТП.