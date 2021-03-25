Во Львове 11-летняя девочка задержала грабителя: фото
Правоохранители поблагодарили 11-летнюю львовянку, которая помогла задержать вора. Злоумышленник пытался ограбить девочку. Однако она не растерялась и вместе с прохожими передала его в руки полицейских.
Источник:полиция Львовщины
Вскоре суд изберет злоумышленнику наказание. Мужчине грозит до 6 лет в тюрьме.
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Грабитель вырвал телефон из рук девочки
- Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта на улице Джорджа Вашингтона.
- Злоумышленник подошел к девочке сзади и вырвал из ее рук телефон.
- После этого он толкнул ребенка на землю и начал убегать.
- Однако девочка не растерялась и бросилась догонять мужчину.
- Она вместе с прохожими задержала мужчину и передала его работникам полиции.
- Как установили правоохранители, девочку пытался ограбить 36-летний львовянин
11-летняя львовянка задержала вора / Фото полиции Львовщины
Правоохранители отблагодарили девочку
Правоохранители завершили проводить досудебное расследование. За грабеж, соединенный с насилием, злоумышленнику грозит от 4 до 6 лет за решеткой. Следователи направили обвинительный акт на рассмотрение суда. Вскоре судья изберет подозреваемому наказание.
Сотрудники отдела полиции №2 Львовского райуправления полиции пригласили девочку к себе в гости. Правоохранители поблагодарили юную львовянку за смелость, показали, как работают полицейские, и подарили мягкую игрушку.
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