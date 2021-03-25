Правоохранители поблагодарили 11-летнюю львовянку, которая помогла задержать вора. Злоумышленник пытался ограбить девочку. Однако она не растерялась и вместе с прохожими передала его в руки полицейских.

Вскоре суд изберет злоумышленнику наказание. Мужчине грозит до 6 лет в тюрьме.

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Грабитель вырвал телефон из рук девочки

Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта на улице Джорджа Вашингтона.

Злоумышленник подошел к девочке сзади и вырвал из ее рук телефон.

После этого он толкнул ребенка на землю и начал убегать.

Однако девочка не растерялась и бросилась догонять мужчину.

Она вместе с прохожими задержала мужчину и передала его работникам полиции.

Как установили правоохранители, девочку пытался ограбить 36-летний львовянин



11-летняя львовянка задержала вора / Фото полиции Львовщины

Правоохранители отблагодарили девочку

Правоохранители завершили проводить досудебное расследование. За грабеж, соединенный с насилием, злоумышленнику грозит от 4 до 6 лет за решеткой. Следователи направили обвинительный акт на рассмотрение суда. Вскоре судья изберет подозреваемому наказание.

Сотрудники отдела полиции №2 Львовского райуправления полиции пригласили девочку к себе в гости. Правоохранители поблагодарили юную львовянку за смелость, показали, как работают полицейские, и подарили мягкую игрушку.