Во Львове пьяный водитель без прав врезался в столб: фото
Во Львове 11 ноября 64-летний водитель въехал в электроопору возле пешеходного перехода. Прохожие думали, что ему нужна помощь, а он просто сидел с закрытыми глазами, потому что был очень пьян.
Инцидент произошел вечером на улице Городоцкой. Водитель протаранил столб у пешеходного перехода. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.
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Как мужчина въехал в столб
- Неравнодушные львовяне позвонили в полицию.
- Они рассказали, что на Городоцкой произошло ДТП – Daewoo Lanos въехал в электроопору возле пешеходного перехода. Мужчина, вероятно, был без сознания и нуждался в помощи.
- Правоохранители выехали на место вызова. Там они увидели машину, водитель которой сидел с закрытыми глазами и головой облокотился на окно.
- Полицейские немедленно открыли дверь, чтобы помочь мужчине, но увидели, что львовянин просто был очень пьян.
- На переднем сиденье авто лежала пустая бутылка от водки.
- 64-летний мужчина вел себя неадекватно – кричал, ругался и размахивал руками.
- Он отказался от проверки на алкоголь.
На переднем сиденье лежала пустая бутылка от водки / Фото Патрульной полиции Львовщины
Водитель уже не впервые садится пьяным за руль
Патрульные увидели в базе данных, что на водителя в июне составили протокол за управление в состоянии опьянения. Сейчас решения относительно того протокола нет, потому что идет апелляция.
Правоохранители оформили на мужчину 2 протокола – за управление автомобилем в состоянии опьянения и за нарушение ПДД, что привело к ДТП. Также патрульные вынесли постановление об отсутствии необходимых документов для управления машиной.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Водитель врезался в столб возле пешеходного перехода / Фото Патрульной полиции Львовщины
Мужчина садится за руль пьяным не впервые / Фото патрульной полиции Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото патрульной полиции Львовщины
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