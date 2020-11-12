Во Львове 11 ноября 64-летний водитель въехал в электроопору возле пешеходного перехода. Прохожие думали, что ему нужна помощь, а он просто сидел с закрытыми глазами, потому что был очень пьян.

Инцидент произошел вечером на улице Городоцкой. Водитель протаранил столб у пешеходного перехода. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

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Как мужчина въехал в столб

Неравнодушные львовяне позвонили в полицию.

Они рассказали, что на Городоцкой произошло ДТП – Daewoo Lanos въехал в электроопору возле пешеходного перехода. Мужчина, вероятно, был без сознания и нуждался в помощи.

Правоохранители выехали на место вызова. Там они увидели машину, водитель которой сидел с закрытыми глазами и головой облокотился на окно.

Полицейские немедленно открыли дверь, чтобы помочь мужчине, но увидели, что львовянин просто был очень пьян.

На переднем сиденье авто лежала пустая бутылка от водки.

64-летний мужчина вел себя неадекватно – кричал, ругался и размахивал руками.

Он отказался от проверки на алкоголь.



На переднем сиденье лежала пустая бутылка от водки / Фото Патрульной полиции Львовщины

Водитель уже не впервые садится пьяным за руль

Патрульные увидели в базе данных, что на водителя в июне составили протокол за управление в состоянии опьянения. Сейчас решения относительно того протокола нет, потому что идет апелляция.

Правоохранители оформили на мужчину 2 протокола – за управление автомобилем в состоянии опьянения и за нарушение ПДД, что привело к ДТП. Также патрульные вынесли постановление об отсутствии необходимых документов для управления машиной.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.



Водитель врезался в столб возле пешеходного перехода / Фото Патрульной полиции Львовщины



Мужчина садится за руль пьяным не впервые / Фото патрульной полиции Львовщины



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото патрульной полиции Львовщины