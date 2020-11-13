Во Львове 12 ноября 69-летний мужчина выпал из автобуса. Он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Мужчина умер на месте происшествия.

Инцидент произошел около 17:40 на улице Гринченко. Мужчина умер до приезда медиков. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Департамента гражданской защиты ЛОГА.

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Как мужчина выпал из автобуса

69-летний житель села Зашков выпал из автобуса при открытии дверей.

Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью, и погиб на месте.

Автобус уехал с места ДТП.

В полиции пока не располагают информацией о автобусе, из которого выпал человек, и о водителе.

Мужчина выпал из автобуса около 17:40 / Фото "Варта1"

Полицейские проводят расследование

Следователи открыли уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет с лишением права управлять автомобилем на срок до 3 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия / Фото "Варта1"