Во Львове 12 ноября водитель "Таврии" сбил 2 человек на пешеходном переходе – 11-летнего мальчика и его 17-летнюю сестру. Мужчина скрылся с места ДТП. Теперь его ищут правоохранители.

Авария произошла около 17:40 на перекрестке улиц Линкольна и Миколайчука. Дети переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, когда водитель наехал на них. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как водитель сбил детей на переходе

11-летний мальчик вместе со своей 17-летней сестрой переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

Водитель "Таврии" не притормозил, когда увидел детей, и наехал на них.

Мужчина скрылся с места аварии, не останавливаясь.

ДТП попало на камеры видеонаблюдения.

На видео видно, как мужчина сбил детей. После аварии девушка встала и побежала на помощь своему брату.

В результате ДТП мальчик получил перелом ключицы. Его отвезли в больницу.

Смотрите видео, как "Таврия" сбила 2 детей на переходе:

Полиция разыскивает злоумышленника

Полиция пока не располагает информацией относительно водителя, сбившего детей на пешеходном переходе. Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 3 лет условного заключения с лишением права управлять автомобилем сроком до 3 лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и личность водителя-беглеца.