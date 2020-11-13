Водитель сбил 11-летнего мальчика на переходе и скрылся: ребенок в больнице – видео
Во Львове 12 ноября водитель "Таврии" сбил 2 человек на пешеходном переходе – 11-летнего мальчика и его 17-летнюю сестру. Мужчина скрылся с места ДТП. Теперь его ищут правоохранители.
Авария произошла около 17:40 на перекрестке улиц Линкольна и Миколайчука. Дети переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, когда водитель наехал на них. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как водитель сбил детей на переходе
- 11-летний мальчик вместе со своей 17-летней сестрой переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.
- Водитель "Таврии" не притормозил, когда увидел детей, и наехал на них.
- Мужчина скрылся с места аварии, не останавливаясь.
- ДТП попало на камеры видеонаблюдения.
- На видео видно, как мужчина сбил детей. После аварии девушка встала и побежала на помощь своему брату.
- В результате ДТП мальчик получил перелом ключицы. Его отвезли в больницу.
Смотрите видео, как "Таврия" сбила 2 детей на переходе:
Полиция разыскивает злоумышленника
Полиция пока не располагает информацией относительно водителя, сбившего детей на пешеходном переходе. Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 3 лет условного заключения с лишением права управлять автомобилем сроком до 3 лет.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и личность водителя-беглеца.
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