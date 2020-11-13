Во Львове ночью 13 ноября загорелась машина Audi A4. Огонь полностью уничтожил автомобиль, который владелец припарковал под домом на Подзамче.

Пожар произошел около 1:22 на улице Баронча. Сейчас причины возгорания автомобиля устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как загорелась машина Audi A4

Неравнодушные львовяне позвонили сотрудникам ГСЧС и рассказали, что на улице Баронча возле дома горит машина.

Не теряя времени, спасатели выехали на место вызова.

Там они увидели, что огонь уже полностью охватил автомобиль.

Спасатели начали тушить пожар.

Около 1:36 спасатели локализовали огонь, а уже через 17 минут пламя полностью потушили.

К ликвидации пожара присоединились 8 пожарных и 2 единицы спецтехники.

Пожар возник около 1:22 / Фото ГСЧС Львовщины

Что пострадало в результате пожара

В результате пожара сгорели моторный отсек и 4 колеса автомобиля. Также огонь повредил краску машины и ее салон. Однако в ГСЧС сообщили, что в результате пожара никто из людей не пострадал.

Сейчас причину и обстоятельства возникновения возгорания в машине устанавливают правоохранители.

Огонь тушили 8 спасателей / Фото ГСЧС Львовщины

Пожар уничтожил моторный отсек и колеса / Фото ГСЧС Львовщины

Огонь повредил салон машины / Фото ГСЧС Львовщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства пожара / Фото ГСЧС Львовщины