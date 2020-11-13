Во Львове на улице дотла сгорела Audi A4: фото пожарища
Во Львове ночью 13 ноября загорелась машина Audi A4. Огонь полностью уничтожил автомобиль, который владелец припарковал под домом на Подзамче.
Пожар произошел около 1:22 на улице Баронча. Сейчас причины возгорания автомобиля устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как загорелась машина Audi A4
- Неравнодушные львовяне позвонили сотрудникам ГСЧС и рассказали, что на улице Баронча возле дома горит машина.
- Не теряя времени, спасатели выехали на место вызова.
- Там они увидели, что огонь уже полностью охватил автомобиль.
- Спасатели начали тушить пожар.
- Около 1:36 спасатели локализовали огонь, а уже через 17 минут пламя полностью потушили.
- К ликвидации пожара присоединились 8 пожарных и 2 единицы спецтехники.
Пожар возник около 1:22 / Фото ГСЧС Львовщины
Что пострадало в результате пожара
В результате пожара сгорели моторный отсек и 4 колеса автомобиля. Также огонь повредил краску машины и ее салон. Однако в ГСЧС сообщили, что в результате пожара никто из людей не пострадал.
Сейчас причину и обстоятельства возникновения возгорания в машине устанавливают правоохранители.
Огонь тушили 8 спасателей / Фото ГСЧС Львовщины
Пожар уничтожил моторный отсек и колеса / Фото ГСЧС Львовщины
Огонь повредил салон машины / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства пожара / Фото ГСЧС Львовщины
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