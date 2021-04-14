Почти 20 львовских улиц 14 апреля временно останутся без газоснабжения. Подачу газа прекратят из-за проведения ремонтных работ.

Причина прекращения газоснабжения – проведение неотложных работ на подземном газопроводе. Работы будут проводить с 10:00 до 17:00.

Интересно Как годовой тариф на газ повлияет на субсидии для украинцев

На каких улицах во Львове прекратят газоснабжение 14 апреля

улица Меблярская – дома № 7, 9, 14, 16, 18, 19;

улица Зеленая – дома № 107, 113, 115, 115а, 115ж, 115Д, 119, 125, 127, 130, 140, 144, 152, 154, 156, 158, 166, 172, 176, 182, 198, 198а, 200 , 204а, 204б, 204В;

улица Днестровская – дома № 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22 , 22а, 22б, 23;

улица Белоцерковская – дома № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8, 10;

улица Дунайская – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 14, 14б, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 32;

улица Орлиная – дома № 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а;

улица Раковского – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 23;

улица Липовая Аллея – дома № 1, 5, 5а, 5б, 7, 9, 11;

улица Выгон – дома № 1, 3, 20, 22, 26;

улица Радость – дома № 1а, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 10а;

улица Свидницкого – дома № 28а, 28б, 30, 32, 32а;

улица Длинная – дома № 30а, 31, 35, 42, 44, 52, 91;

улица Хлебная – дома № 4, 4а;

улица Врубеля – дома № 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 40, 42;

улица Керченская – дома № 7, 7а, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 19а;

улица Жасминовая – дома № 5, 5а, 9;

улица Крымская – дома №26, 107;

улица Бучмы – дом №22.

Обратите внимание! Информацию о других отключениях газоснабжения во Львове можно узнать на сайте "Львовгаза".