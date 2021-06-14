Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.

Интересно SoftServe потратит 50 миллионов долларов на застройку территории бывшей колонии во Львове

Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00

  • улица Березовая – все дома;
  • улица Лобачевского – дома № 1 – 17;
  • улица Гайдамацкая – дома № 8 – 18;
  • улица Замарстыновская – дома № 42 – 48;
  • улица Биберовича – дома № 1 – 20;
  • улица Разлогая – все дома;
  • улица Лучкая – все дома;
  • улица Светлая – все дома;
  • улица Шевченко – дома № 272 – 314;
  • улица Чикаленко – дома № 32 – 42;
  • улица Иванюты – все дома;
  • улица 4-я Белогорская – все дома;
  • улица Смакулы – все дома;
  • улица Щирецкая – все дома;
  • улица Садовая – дома № 2, 2а;
  • улица Горбачевского – дома № 16 – 24;
  • улица Кастеливка – дома № 40, 42;
  • улица Сахарова – дома № 42 – 52;
  • улица Метрологическая – дома № 12 – 16;
  • улица Стрыйская – дома № 31, 78 – 86 а, б, в;
  • улица Сахарова – дома № 78 – 80;
  • 3-й Скниловский переулок – все дома;
  • 4-й Скниловский переулок – все дома;
  • 5-й Скниловский переулок – все дома.