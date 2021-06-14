Во Львове 14 июня более 20 улиц останутся без света: адреса

Специалисты "Львовоблэнерго" 14 июня будут проводить работы на электросетях города. Поэтому более 20 улиц во Львове временно останутся без света.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
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Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00
- улица Березовая – все дома;
- улица Лобачевского – дома № 1 – 17;
- улица Гайдамацкая – дома № 8 – 18;
- улица Замарстыновская – дома № 42 – 48;
- улица Биберовича – дома № 1 – 20;
- улица Разлогая – все дома;
- улица Лучкая – все дома;
- улица Светлая – все дома;
- улица Шевченко – дома № 272 – 314;
- улица Чикаленко – дома № 32 – 42;
- улица Иванюты – все дома;
- улица 4-я Белогорская – все дома;
- улица Смакулы – все дома;
- улица Щирецкая – все дома;
- улица Садовая – дома № 2, 2а;
- улица Горбачевского – дома № 16 – 24;
- улица Кастеливка – дома № 40, 42;
- улица Сахарова – дома № 42 – 52;
- улица Метрологическая – дома № 12 – 16;
- улица Стрыйская – дома № 31, 78 – 86 а, б, в;
- улица Сахарова – дома № 78 – 80;
- 3-й Скниловский переулок – все дома;
- 4-й Скниловский переулок – все дома;
- 5-й Скниловский переулок – все дома.