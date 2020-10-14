По случаю Дня защитника Украины 14 октября на Лычаковском кладбище во Львове почтили память героев, погибших за независимость нашей страны. На Марсовом поле духовенство помолилось за умерших военных.

К чествованию погибших украинских защитников присоединились мэр Львова Андрей Садовый с женой Екатериной и представители городской власти. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как происходила церемония памяти погибших героев

На церемонии памяти погибших героев владыка Степан (Сус) произнес речь.

Сегодня мы на месте, где покоятся герои, о которых мы знаем не из книг, не из истории Украины, а часто это наши друзья, наши знакомые. Мы знаем их из нашей жизни, знаем из наших улиц, наших домов, это наши соседи, это те, кого мы называли и называем просто словом "брат",

– заявил священнослужитель.



К оказанию почестей погибшим героям присоединился мэр Львова / Фото Львовского горсовета

Украинские защитники – пример мужества для каждого человека

Владыка добавил, что погибшие защитники являются примером для подражания для каждого украинца. Ведь они отдали свою жизнь из любви к жизни других

"Они не побоялись в разный свой возраст, кто даже в 20 лет, отдать свою жизнь из любви к жизни других. И мы за них молимся, вспоминаем их память, и хотим быть хоть немного похожими на них в своих поступках, мыслях, поведении, обещаниях", – добавил Сус.



На Марсовом поле духовенство помолилось за умерших героев / Фото Львовского горсовета

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Владыка поблагодарил семьи украинских защитников.

Спасибо, родители, жены, дети за то, что подарили нашей стране современных Героев, которые являются для нас всех примером. Потому что сегодня мы черпаем этот пример в свою жизнь, чтобы хоть немного быть похожими на них. Слава Украине,

– сказал владыка.

Обратите внимание! 14 октября во Львове состоится немало мероприятий ко Дню защитника Украины. С программой можно ознакомиться на сайте Львовского горсовета.