Во Львове 14 января случился пожар в одной из квартир 2-этажного дома. Из дверей и окон квартиры выбивался густой дым. В комнате сгорели почти все вещи хозяев.

Пожар возник около 19:33 в доме на улице Ярослава Мудрого. Сейчас правоохранители устанавливают все причины возникновения возгорания в квартире. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как тушили пожар

Около 19:33 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре на улице Ярослава Мудрого.

Загорелась квартира на 2 этаже 2-этажного дома.

На место вызова немедленно выехали спасатели.

Когда пожарные приехали, из окон квартиры уже выбивался густой дым.

Не теряя времени, чрезвычайники начали тушить огонь.

В 19:52 пожарные локализовали пожар, а в 19:55 – его полностью ликвидировали.

Огонь уничтожил вещи хозяев на площади 2 квадратных метра.

К ликвидации пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняют правоохранители.

Смотрите видео, как чрезвычайники тушили пожар: