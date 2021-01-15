Во Львове случился сокрушительный пожар в 2-этажке: видео
Во Львове случился пожар в 2-этажке / ГСЧС Львовщины
Во Львове 14 января случился пожар в одной из квартир 2-этажного дома. Из дверей и окон квартиры выбивался густой дым. В комнате сгорели почти все вещи хозяев.
Пожар возник около 19:33 в доме на улице Ярослава Мудрого. Сейчас правоохранители устанавливают все причины возникновения возгорания в квартире. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как тушили пожар
- Около 19:33 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре на улице Ярослава Мудрого.
- Загорелась квартира на 2 этаже 2-этажного дома.
- На место вызова немедленно выехали спасатели.
- Когда пожарные приехали, из окон квартиры уже выбивался густой дым.
- Не теряя времени, чрезвычайники начали тушить огонь.
- В 19:52 пожарные локализовали пожар, а в 19:55 – его полностью ликвидировали.
- Огонь уничтожил вещи хозяев на площади 2 квадратных метра.
- К ликвидации пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы спецтехники.
- Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняют правоохранители.
Смотрите видео, как чрезвычайники тушили пожар:
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