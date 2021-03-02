Несовершеннолетний сын владельца "Окси банка" и экс-депутата фракции "Партии регионов" во Львовском облсовете Олега Баляша опубликовал в тиктоке видео своей скоростной езды за рулем Porsche по ночному Львову. Отец 15-летнего парня заявляет, что не уверен, что на видео именно его сын.

Видео опасной езды Романа Баляша вызвало немалый резонанс в соцсетях. Отец парня пообещал провести с ним воспитательную беседу.

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Как Роман Баляш устроил гонки по ночному Львову

Тикток-видео опасной езды на Porsche, за рулем которого находился Роман Баляш, опубликовали на странице "Свято грибів і форелів" в твиттере. В тиктоке оно уже успело набрать почти 40 тысяч просмотров. Однако после появления ролика в твиттере Баляш-младший его удалил.

На видео видно, как подросток за рулем Porsche на большой скорости мчится по проспекту Черновола во Львове. Баляш-младший полностью игнорирует правила дорожного движения – он не останавливается даже на красный сигнал светофора.

Рома Баляш раздает по ночному Львову,

– сказал товарищ парня на видео.

Доподлинно неизвестно, когда именно сняли этот ролик, ведь дату публикации не указали. Однако, учитывая зеленые деревья, вероятно, его снимали летом или в начале осени.

Смотрите видео, как Роман Баляш ездил по ночному Львову на Porsche:

Интересно! Роман Баляш уже неоднократно садился за руль машины. В частности, на тикток-странице парня есть еще одно видео, которое сняли в августе 2020 года, где он управляет автомобилем. А на странице подростка во "ВКонтакте" есть фото, датированное 2017 годом, где он позирует за рулем Lexus.

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Что рассказал отец подростка

Отец подростка, Олег Баляш, уверяет, что не позволяет сыну управлять автомобилем. Он подтвердил, что у его жены действительно есть автомобиль Porsche Cayenne. Однако мужчина рассказал, что салон этой машины отличается от того, что на видео.

У моего сына нет прав и нет машины. За рулем он не ездит. Я об этом первый раз слышу. У нас машины он нет, на машине никакой он физически ездить не может. У нас есть охрана, и охрана его точно никуда со двора не выпустит на автомобиле, даже если нас нет. Но мы, в принципе, контролируем ребенка, это какой-то фейк,

– заявил Баляш.

Львовский банкир добавил, что не узнает своего сына на видео. Однако пообещал провести с ним воспитательную беседу.

"Мне так тяжело со стороны сказать, это в шапке ребенок. Черты какие-то похожие, мне тяжело, я не могу идентифицировать", – отметил Баляш.

Мужчина добавил, что он не хочет, чтобы его сын так быстро взрослел. Поэтому пока Баляш не учит подростка управлять автомобилем.

"На права он еще не сдает. Будет ему 18 лет, сдаст на права, тогда можно будет садиться за руль. Я вообще категорически против этого и я этого не поддерживаю", – подытожил Баляш.

Обратите внимание! В патрульной полиции Львовщины рассказали, что правоохранители не могут привлечь к ответственности Романа Баляша, ведь нет официального заявления о нарушении правил дорожного движения.

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