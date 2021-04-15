Во Львове 15 апреля произошло ДТП с участием военного автобуса и легковушки. Авария парализовала движение трамваев. К счастью, никто не пострадал.

Авария произошла около 7:40 на перекрестке улиц Сахарова и Княгини Ольги. Из-за ДТП здесь образовалась большая пробка. К теме На насмерть сбил 13-летнюю девочку на переходе: суд не будет наказывать водителя дрогобычской маршрутки Военный автобус въехал в легковушку Около 7:40 на перекрестке улиц Сахарова и Княгини Ольги во Львове столкнулись военный автобус и легковушка.

Авария парализовала движение трамваев – они не ходили.

К счастью, никто не пострадал.

Водителям советуют объезжать место ДТП, чтобы не попасть в пробку, так как там не работают светофоры. Обратите внимание! В Киеве 10 апреля пассажирский автобус № 220 попал в ДТП. Сначала он врезался в столб, а затем столкнулся с автомобилем.

Во Львове столкнулись легковушка и автобус с военными / Фото "Варта 1"

В результате ДТП никто не пострадал / Фото "Варта 1"