Во Львове автобус с военными попал в аварию: фото
Во Львове произошло ДТП с участием военного автобуса и легковушки / "Варта1"
Во Львове 15 апреля произошло ДТП с участием военного автобуса и легковушки. Авария парализовала движение трамваев. К счастью, никто не пострадал.
Источник:"Варта 1"
Авария произошла около 7:40 на перекрестке улиц Сахарова и Княгини Ольги. Из-за ДТП здесь образовалась большая пробка.
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Военный автобус въехал в легковушку
- Около 7:40 на перекрестке улиц Сахарова и Княгини Ольги во Львове столкнулись военный автобус и легковушка.
- Авария парализовала движение трамваев – они не ходили.
- К счастью, никто не пострадал.
- Водителям советуют объезжать место ДТП, чтобы не попасть в пробку, так как там не работают светофоры.
Во Львове столкнулись легковушка и автобус с военными / Фото "Варта 1"
В результате ДТП никто не пострадал / Фото "Варта 1"
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