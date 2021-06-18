Инцидент произошел на улице Сигнивка. Мужчина выпал с 5 этажа дома №7.
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Львовянин выпал из окна многоэтажки
- Медикам скорой помощи в 21:38 поступило сообщение о несчастном случае.
- На улице Сигнивка из окна 5 этажа выпал 53-летний мужчина.
- В результате инцидента пострадавший выжил.
- Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
- Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Коротко о последних подобных случаях
- Во Львове 8 июня из окна 7 этажа общежития выпала 17-летняя девушка. Студентка скончалась на месте. Погибшей оказалась известная украинская спортсменка.
- В Днепре 11 июня с балкона 9 этажа упала 71-летняя женщина. Правоохранители предполагают, что она покончила с собой. У погибшей не было близких родственников.
- В Днепре 13 июня 20-летняя девушка прыгнула с Самарского моста. Прохожие пытались ее спасти и отговорить.
- В Одессе 15 июня житель 16-этажки хотел покончить с жизнью. Пожилой мужчина пытался прыгнуть с собственного балкона. Когда пенсионера спасали, он сопротивлялся.