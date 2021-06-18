Во Львове из окна 5 этажа выпал мужчина

18 июня 2021 , 12:44
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Горячая линия города Львова

Из окна многоэтажки 17 июня выпал мужчина. К счастью, львовянин выжил. Однако он получил тяжелые травмы.

Инцидент произошел на улице Сигнивка. Мужчина выпал с 5 этажа дома №7.

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Львовянин выпал из окна многоэтажки

  • Медикам скорой помощи в 21:38 поступило сообщение о несчастном случае.
  • На улице Сигнивка из окна 5 этажа выпал 53-летний мужчина.
  • В результате инцидента пострадавший выжил.
  • Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
  • Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Автор: Ольга Котів