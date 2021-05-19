ДТП произошло вблизи торгового комплекса "Верхний Шувар". Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
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На Сыхове столкнулись мотоцикл и маршрутка
- На проспекте Красной Калины, вблизи торгового комплекса "Верхний Шувар" столкнулись маршрутка и мотоцикл.
- Авария произошла примерно в 19:50.
- Предварительно известно, что в результате ДТП никто не пострадал.
- Однако, движение трамваев № 4 и 8 временно прекратили.
- Сейчас правоохранители проводят расследование.
- Они пытаются выяснить все причины и обстоятельства ДТП.
Смотрите видео с места ДТП:
Коротко о последних ДТП на Львовщине
- Во Львове в микрорайоне Рясное полковник милиции в отставке Петр Ганусин 17 мая разбил 4 машины. Мужчина был пьян, а его авто двигалось очень быстро, поэтому он не смог избежать столкновения.
- Во Львове 17 мая авто Ford Fiesta, в котором ехали супруги с 3-летним ребенком, попало в ДТП. Водитель пыталась обогнать трамвай, но навстречу ехал еще один. В результате аварии авто сильно пострадало, поэтому ремонту оно не подлежит.
- Во Львове 17 мая произошло сокрушительное ДТП – авто Audi 80 въехало в дерево и перевернулось на крышу. 55-летняя водитель рассказала патрульным, что она просто уснула за рулем.
- На трассе Львов – Рава-Русская 17 мая произошла сокрушительная авария. В ДТП пострадали 3 авто, одно из них даже вылетело на колею и столкнулось с локомотивом. К счастью, погибших не было.