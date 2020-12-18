Из-за ремонта водопроводов 18 декабря в части Львова выключат воду: список адресов
Во Львове продолжают ремонтировать и заменять водопроводы. Поэтому 18 декабря в Лычаковском и Шевченковском районах Львова на некоторых улицах временно не будет воды.
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Глинянский Тракт и Шевченко. Водоснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".
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На каких улицах выключат воду в Лычаковском районе с 10:00 до 17:00
- улица Глинянский Тракт – дома № 153а, 153, 161г.
На каких улицах выключат воду в Шевченковском районе с 11:00 до 16:00
- улица Кирилловская – все дома;
- улица Моринецкая – все дома;
- улица Татарбунарская – все дома;
- улица Шевченко – дома № 132, 134, 134а, 136, 136, 138, 140, 140а, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 152, 154, 154б.
После окончания ремонта специалисты "Львовводоканала" будут промывать водопроводную сеть. Поэтому в это время возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.
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