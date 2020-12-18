Во Львове продолжают ремонтировать и заменять водопроводы. Поэтому 18 декабря в Лычаковском и Шевченковском районах Львова на некоторых улицах временно не будет воды.

Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Глинянский Тракт и Шевченко. Водоснабжение планируют восстановить к 17:00. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала". Интересно Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 18 декабря На каких улицах выключат воду в Лычаковском районе с 10:00 до 17:00 улица Глинянский Тракт – дома № 153а, 153, 161г. На каких улицах выключат воду в Шевченковском районе с 11:00 до 16:00 улица Кирилловская – все дома;

улица Моринецкая – все дома;

улица Татарбунарская – все дома;

улица Шевченко – дома № 132, 134, 134а, 136, 136, 138, 140, 140а, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 152, 154, 154б. После окончания ремонта специалисты "Львовводоканала" будут промывать водопроводную сеть. Поэтому в это время возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода. Обратите внимание! Информацию о других аварийных и плановых отключениях воды во Львове можно узнать на сайте " Львовводоканала".