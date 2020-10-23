Во Львове 19-летние парни обокрали магазин: брали только алкоголь – фото
В Львове 23 октября правоохранители задержали двух 19-летних парней. Вероятно, именно они обокрали продуктовый магазин, в котором исчез только дорогой алкоголь.
Инцидент произошел на улице Субботовской около 4:30. В полицию позвонил львовянин, который увидел, как грабят магазин. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.
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Как искали злоумышленников
- Неравнодушный человек увидел 2 подозрительных парней, которые, вероятно, грабили магазин. Именно поэтому он позвонил в участок.
- На место вызова через несколько минут приехали патрульные.
- Правоохранители увидели возле подвала бутылки с элитным алкоголем и ценниками из магазина. Патрульные отправились на поиски грабителей.
Злоумышленники выломали двери в магазин / Фото патрульной полиции Львовщины
Парни начали нервничать, когда увидели патрульных
Правоохранители увидели 2 парней. Они были похожи по описанию на тех грабителей, которых увидел львовянин, вызвавший полицию. Двое 19-летних львовян начали заметно нервничать, когда увидели полицейских. Парни путались в объяснениях.
Недалеко на улице Широкой патрульные увидели магазин с выломанной входной дверью. У входа стояли ящики с виски и вином.
19-летние парни путались в показаниях / Фото патрульной полиции Львовщины
Правоохранители расследуют это преступление
Предварительная стоимость убытков, которые грабители нанесли магазину, – 4800 гривен.
Сейчас правоохранители продолжают расследовать это преступление.
Патрульные нашли дорогой алкоголь возле подвала / Фото патрульной полиции Львовщины
Сейчас правоохранители расследуют преступление / Фото патрульной полиции Львовщины