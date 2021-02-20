Со щитами и файерами: во Львове воссоздали события Революции Достоинства – впечатляющие фото
Ко Дню памяти Героев Небесной Сотни волонтеры во Львове устроили представление, воссоздав ключевые события Революции Достоинства. В мероприятии приняли участие около 40 волонтеров, которые переоделись в протестующих и титушек.
Источник:Zaxid.net
Реалистичности спектаклю добавляли спецэффекты. Во время действа происходили стычки, люди применяли дымовые шашки, файера и даже строили баррикады.
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Как это происходило
Спектакль состоялся еще вечером 19 февраля. На площади Рынок состоялась театрализованная реконструкция "Пламя достоинства", которое организовало студенческое братство Львовской области.
Наше мероприятие мы решили сделать в необычном формате – в виде театрализованной постановки основных событий Революции Достоинства. Мы сосредоточились на первых протестах и первых погибших Героях,
– рассказал председатель союза Сергей Мельников.
Всего в реконструкции приняли участие 40 волонтеров. Часть из них была беркутовцами и титушками, а остальные – активистами. Параллельно с постановкой на большом экране транслировали видеозаписи с Революции Достоинства.
На завершение реконструкции люди зажгли лампадки в память Героев Небесной сотни, а на экране под "Пливе кача" показали портреты всех погибших за Украину во время Революции Достоинства.
Во Львове воссоздали события Революции Достоинства / Фото ЛГС
Заметим, что 7 лет назад на Майдане Независимости в Киеве произошло кровавое противостояние между беркутовцами и участниками Революции Достоинства. С тех пор 20 февраля украинцы отмечают День памяти Героев Небесной Сотни.
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