Ко Дню памяти Героев Небесной Сотни волонтеры во Львове устроили представление, воссоздав ключевые события Революции Достоинства. В мероприятии приняли участие около 40 волонтеров, которые переоделись в протестующих и титушек.

Реалистичности спектаклю добавляли спецэффекты. Во время действа происходили стычки, люди применяли дымовые шашки, файера и даже строили баррикады.

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Как это происходило

Спектакль состоялся еще вечером 19 февраля. На площади Рынок состоялась театрализованная реконструкция "Пламя достоинства", которое организовало студенческое братство Львовской области.

Наше мероприятие мы решили сделать в необычном формате – в виде театрализованной постановки основных событий Революции Достоинства. Мы сосредоточились на первых протестах и первых погибших Героях,

– рассказал председатель союза Сергей Мельников.

Всего в реконструкции приняли участие 40 волонтеров. Часть из них была беркутовцами и титушками, а остальные – активистами. Параллельно с постановкой на большом экране транслировали видеозаписи с Революции Достоинства.

На завершение реконструкции люди зажгли лампадки в память Героев Небесной сотни, а на экране под "Пливе кача" показали портреты всех погибших за Украину во время Революции Достоинства.

Во Львове воссоздали события Революции Достоинства / Фото ЛГС

Заметим, что 7 лет назад на Майдане Независимости в Киеве произошло кровавое противостояние между беркутовцами и участниками Революции Достоинства. С тех пор 20 февраля украинцы отмечают День памяти Героев Небесной Сотни.

Больше о том, что происходило на Майдане в те адские дни – читайте в материале.

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