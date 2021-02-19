Во Львове 19 февраля из-за ремонта водопроводов будут выключать воду: список улиц
Во Львове 19 февраля на ряде улиц будут отключать воду / 24 канал
Специалисты "Львовводоканала" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов города. Поэтому 19 февраля некоторые улицы во Львове временно останутся без водоснабжения.
Источник:"Львовводоканал"
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улице Железнодорожной. Водоснабжение планируют восстановить до 17:00.
Интересно Наконец-то без осадков: прогноз погоды во Львове и области на 19 февраля
Где во Львове не будет воды с 13:00 до 17:00
- улица Железнодорожная – все дома;
- улица Затышна – все дома;
- улица Степанивны – все дома;
- улица Стороженко – все дома;
- улица Чоловского – все дома;
- улица Шараневича – все дома;
- улица Щекавицкая – все дома;
- улица Ясная – все дома.
После окончания проведения ремонтных работ возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.
Поделиться новостью