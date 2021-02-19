Во Львове 19 февраля на ряде улиц будут отключать воду / 24 канал

Специалисты "Львовводоканала" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов города. Поэтому 19 февраля некоторые улицы во Львове временно останутся без водоснабжения.