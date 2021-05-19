Авария произошла в 11:58 на развороте улицы Луганской. Водитель перед работой прошел предрейсовый осмотр – все показатели были в норме.

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Мужчине стало плохо во время движения

В "Компании Энзим" рассказали, что 19 мая в результате ДТП погиб один из их работников – водитель Иван Мудрик.

Авария произошла на повороте улицы Луганской вблизи улицы Стрыйской.

По предварительным данным, водителю стало плохо во время движения.

Он не справился с управлением и въехал в столб.

К сожалению, мужчина умер.

Известно, что в служебном автомобиле компании также находились пассажиры.

В результате ДТП три человека получили незначительные травмы.

Сейчас они проходят обследование в больнице.

Смотрите видео момента ДТП:

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Утром водитель прошел предрейсовый осмотр

Иван Мудрик в 7:56, в начале рабочего дня, прошел предрейсовый осмотр. Все показатели были в норме, поэтому врач допустил его к работе.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного и сочувствуем их горю. Вечная память!

– сообщили в "Энзиме".

В компании рассказали, что их сотруднику было всего 56 лет. Он работал в "Энзиме" с 2009 года. В полиции Львовщины пока не прокомментировали ДТП, в которое попал служебный автомобиль компании.