Во Львове из-за праздников не будут работать 2 центра вакцинации: где делать прививки

На Львовщине в связи с праздником медицинских работников и Троицей 19 июня центры вакцинации будут работать по измененному графику. Во Львове прививки от коронавируса будут делать только в одном центре.

На Львовщине 19 июня будет работать 6 центров вакцинации. В минувшие выходные в области прививки делали в 8 центрах.

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Из-за праздников изменили график работы центров вакцинации

На Львовщине из-за празднования Дня медработников и Троицы график работы центров вакцинации изменили. В целом в области 19 июня прививки можно будет сделать в 6 центрах – во Львове, Дрогобыче, Трускавце, Стрые, Червонограде и Новояворовске.

Как 19 июня будет работать центры вакцинации

Львов , Центр Довженко на проспекте Красной Калины, 81. Центр вакцинации будет работать с 10:00 до 15:00.

, Центр Довженко на проспекте Красной Калины, 81. Центр вакцинации будет работать с 10:00 до 15:00. Дрогобыч , Дрогобычский районный народный дом на улице 22 января, 28 Центр будет работать с 9:00 до 17:00.

, Дрогобычский районный народный дом на улице 22 января, 28 Центр будет работать с 9:00 до 17:00. Трускавец , Поликлиническое отделение КНП "Трускавецкая ГБ" на улице Данилишиных, 62. Центр будет работать с 9:00 до 15:00.

, Поликлиническое отделение КНП "Трускавецкая ГБ" на улице Данилишиных, 62. Центр будет работать с 9:00 до 15:00. Стрый , Стрыйская ОШ №5 имени Стасюка на улице Шевченко, 18. Центр вакцинации будет работать в спортзале с 10:00 до 16:00.

, Стрыйская ОШ №5 имени Стасюка на улице Шевченко, 18. Центр вакцинации будет работать в спортзале с 10:00 до 16:00. Червоноград , ЦПМСД Червонограда на улице Ивасюка, 8. Центр будет работать с 8:30 до 15:00.

, ЦПМСД Червонограда на улице Ивасюка, 8. Центр будет работать с 8:30 до 15:00. Новояворовск, Дворец культуры "Кристалл" на улице Шевченко, 1. Центр будет работать с 10:00 до 15:00.

На Львовщине 12 и 13 июня работали 8 центров вакцинации: 3 – во Львове и еще по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде. В минувшие выходные там от коронавируса провакцинировали более 4 тысяч человек.

В Киеве из-за Троицы и длинных выходных вообще решили перенести даты вакцинации горожан от COVID-19. Пункты вакцинации в Международном выставочном центре 19 – 20 июня не будут работать. Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к киевской власти с просьбой не останавливать вакцинацию в выходные.



Сравнение вакцин от коронавируса / Инфографика 24 канала