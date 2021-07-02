Сирены будут звучать периодически в течение 2,5 часа. Оповещение будет означать сигнал "Внимание всем".
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Во Львове будут проверять систему оповещения
- Во Львове с 10:30 до 13:00 2 июля специалисты будут проверять автоматизированные системы централизованного оповещения.
- В связи с восстановлением работоспособности электромеханических сирен, их включат на улице Бандеры, 12.
- Оповещение – учебное, поэтому практические меры не будут отрабатывать.
- Горожан просят сохранять спокойствие.
Что нужно делать, когда раздается сигнал "Внимание всем"
Звучание сирен, которые будут звучать во Львове, означает сигнал "Внимание всем". Услышав его, необходимо включить радио и настроить его на "UA: Украинское радио" (103,3 МГц).
Также можно включить телевизор и найти эфирные каналы цифрового телевидения "UA Львов" и "1-й Західний". Там объявят сообщение департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.