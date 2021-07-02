Во Львове 2 июля вновь будут звучать сирены: какая причина

Во Львове 2 июля будут звучать сирены. Однако горожан призвали сохранять спокойствие. Так специалисты будут восстанавливать работу системы центрального оповещения.

Сирены будут звучать периодически в течение 2,5 часа. Оповещение будет означать сигнал "Внимание всем".

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Во Львове будут проверять систему оповещения

Во Львове с 10:30 до 13:00 2 июля специалисты будут проверять автоматизированные системы централизованного оповещения.

В связи с восстановлением работоспособности электромеханических сирен, их включат на улице Бандеры, 12.

Оповещение – учебное, поэтому практические меры не будут отрабатывать.

Горожан просят сохранять спокойствие.

Что нужно делать, когда раздается сигнал "Внимание всем"

Звучание сирен, которые будут звучать во Львове, означает сигнал "Внимание всем". Услышав его, необходимо включить радио и настроить его на "UA: Украинское радио" (103,3 МГц).

Также можно включить телевизор и найти эфирные каналы цифрового телевидения "UA Львов" и "1-й Західний". Там объявят сообщение департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.