Во Львове 2 июня 27 улиц останутся без света: адреса

Специалисты "Львовоблэнерго" 2 июня будут проводить ремонтные работы на электросетях города. Поэтому во Львове дома на 27 улицах временно останутся без света.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
Интересно Во Львове 2 июня будут звучать сирены: какая причина
Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00
- улица Бережанская – дома № 2 – 6, 9, 11, 11А, 37, 49;
- улица Братуня – дома № 4 – 8;
- улица Бурштыновая – дома № 2, 2а
- улица Величка – дом № 19;
- улица Водогонная – дома № 15, 17;
- улица Глинянский Тракт – дома № 74, 78, 80, 82, 84, 85, 87 – 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 123;
- улица Городницкая – дома № 47, 56;
- улица Городоцкая – дом № 285;
- улица Грицая генерала - дома № 4 – 12, 14, 16, 18, 19;
- улица Ерошенко – дом № 19;
- улица Железнодорожная – дома № 2, 4, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 28, 32, 38;
- улица Зеленая – дома № 70, 72, 73, 77, 78, 83 – 89, 91, 91А, 93, 95;
- улица Ивасюка – дома № 3, 7, 15;
- улица Климатическая – дома № 1 – 13, 15, 17, 19, 21;
- улица Колийная – дома № 2, 4, 5, 6, 7, 9А;
- улица Королева – дома № 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17;
- улица Корсунская – дома № 1, 3 – 10, 12, 14 – 14, 26, 26а, 28 – 31, 33, 43, 45, 47;
- улица Крушельницких Семьи – дома № 12, 18, 1а, 22, 24, 26;
- улица Липинского – дома № 44, 50а, 50в;
- улица Лютнева – дом № 17;
- улица Наступальная – дом № 8;
- улица Независимости Украины – дома № 22, 22А, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34;
- улица Переяславская – дома № 19/1;
- улица Раховская – дома № 3, 5, 7 – 12, 15 – 20;
- улица Ряснянская – дома № 1, 3, 6, 6а, 6б;
- улица Слободивны – дома № 2 – 5, 7
- улица Чубинского – дома № 1, 2, 3, 5 – 11, 13, 15, 17, 19, 23 – 33 (нечетные).