Авария произошла в 22:15 на перекрестке улиц Стрыйской и Миклеша. Водитель полностью признал свою вину.

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Пьяный водитель насмерть сбил пешехода

В 22:15 на перекрестке улиц Стрыйская – Миклеша водитель автомобиля Chevrolet Lacetti сбил 66-летнюю пешехода.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы.

Момент аварии зафиксировала камера управления безопасности города ЛГС.

На видео видно, что машина, двигаясь на большой скорости, сбила женщину, которая пыталась перебежать дорогу на красный сигнал светофора.

После этого водитель не остановился и поехал дальше.

Медики пытались реанимировать пострадавшую.

Однако, к сожалению, она умерла в карете скорой.

Смотрите видео, как правоохранители задержали виновника ДТП:

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Патрульные задержали виновника ДТП

В патрульной полиции Львовщины рассказали, что правоохранители опросили свидетелей происшествия и просмотрели видео с камер наблюдения. Благодаря записям им удалось установить машину, которая сбила женщину. Обследуя прилегающие к месту ДТП территории, патрульные обнаружили в селе Сокольники на улице Шевченко автомобиль Chevrolet Lacetti. У него было разбито лобовое стекло, отбито зеркало и другие характерные для аварии повреждения. Однако водителя на месте не было.

Жители Сокольников рассказали, что эта машина не принадлежит кому-то из местных. Поэтому патрульные начали устанавливать владельца Chevrolet. Правоохранители выяснили, что к аварии может быть причастен 27-летний сиховчанин. Они позвонили львовянину и узнали, где он находится. Выехав на указанное место, патрульные обнаружили очень пьяного водителя Chevrolet. Мужчина признался, что сбил женщину.

Его проверили на состояние опьянения. Результат экспертизы составил 2,16 промилле. Правоохранители задержали виновника ДТП. Сейчас полицейские продолжают проводить расследование.

Смотрите фото, как патрульные задержали водителя / Фото Патрульной полиции Львовщины