Пожар возник в заведении на улице Рылеева. Сотрудники ГСЧС тушили огонь примерно 20 минут.

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В Kraft Burger случился пожар

В 16:19 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Рылеева в доме №12.

Там в цокольном помещении 4-этажки вспыхнул огонь в заведении общественного питания Kraft Burger.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники ГСЧС.

Они локализовали пожар в 16:33, а полностью его потушили в 16:39.

Заметьте! Kraft Burger – это сеть заведений общественного питания, работающих на доставку бургеров и суши во Львове и Киеве. Во Львове есть 2 заведения сети – на улицах Рылеева и Зубривской.



Во Львове горел Kraft Burger / Фото ГСЧС Львовщины

Правоохранители проводят расследование

В результате пожара огонь уничтожил технологическое оборудование кухни на площади 15 квадратных метров. Также пламя повредило вещи бытового потребления на площади 5 квадратных метров. К счастью, никто из персонала заведения не пострадал.

К ликвидации пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы спецтехники. Обстоятельства и причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.

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В результате пожара никто не пострадал / Фото ГСЧС Львовщины