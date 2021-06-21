Во Львове произошел сокрушительный пожар в заведении Kraft Burger: фото

Львовские спасатели 20 июня преодолели пожар в заведении общественного питания Kraft Burger. Огонь уничтожил оборудование, однако никто из людей не пострадал.
Пожар возник в заведении на улице Рылеева. Сотрудники ГСЧС тушили огонь примерно 20 минут.
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В Kraft Burger случился пожар
- В 16:19 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Рылеева в доме №12.
- Там в цокольном помещении 4-этажки вспыхнул огонь в заведении общественного питания Kraft Burger.
- На место происшествия немедленно выехали сотрудники ГСЧС.
- Они локализовали пожар в 16:33, а полностью его потушили в 16:39.
Во Львове горел Kraft Burger / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители проводят расследование
В результате пожара огонь уничтожил технологическое оборудование кухни на площади 15 квадратных метров. Также пламя повредило вещи бытового потребления на площади 5 квадратных метров. К счастью, никто из персонала заведения не пострадал.
К ликвидации пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы спецтехники. Обстоятельства и причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.
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В результате пожара никто не пострадал / Фото ГСЧС Львовщины