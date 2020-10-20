Во Львове 20 октября на улице Дальняя произошел масштабный пожар – горел двухэтажный дом. МЧС удалось спасти 2 человек, которые отравились дымом.

Сообщение о пожаре на улице Дальней поступило спасателям около 1 часа ночи. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба ГСЧС Львовской области.

Читайте также В Харькове вспыхнул пожар в доме: фото и видео

Как МЧС спасали людей

Пожар возник в четырехквартирном двухэтажном доме.

Когда мчсники приехали на место вызова, они увидели, что из окон на первом этаже выбивается густой черный дым.

Спасатели нашли на балконе на 2 этаже женщину, которая не могла выбраться из дома из-за сильной задымленности.

Мчсники выяснили, что в квартире на 1 этаже также находится 69-летний львовянин.

Не теряя ни минуты, спасатели надели средства защиты и пошли спасать жителей дома и искать источник возгорания.

Смотрите видео пожара на улице Дальней во Львове:

Кто пострадал в пожаре

С помощью спасательных устройств пожарные вывели мужчину и женщину из горящего дома. Спасатели передали пострадавших медикам. Мужчина был в тяжелом состоянии. Он серьезно отравился дымом. Скорая отвезла львовянина в больницу. В каком состоянии находится женщина, пока не сообщили.

МЧС потушили пламя

Полностью ликвидировать огонь спасателям удалось в 1:20. Пожар уничтожил вещи в квартире на первом этаже. К ликвидации пламени привлекли 13 пожарных и 3 единицы спецтехники.

Сейчас МЧС устанавливают причины и обстоятельства пожара.