Во Львове произошел масштабный пожар: 2 человека отравились дымом – видео
Во Львове 20 октября на улице Дальняя произошел масштабный пожар – горел двухэтажный дом. МЧС удалось спасти 2 человек, которые отравились дымом.
Сообщение о пожаре на улице Дальней поступило спасателям около 1 часа ночи. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба ГСЧС Львовской области.
Читайте также В Харькове вспыхнул пожар в доме: фото и видео
Как МЧС спасали людей
- Пожар возник в четырехквартирном двухэтажном доме.
- Когда мчсники приехали на место вызова, они увидели, что из окон на первом этаже выбивается густой черный дым.
- Спасатели нашли на балконе на 2 этаже женщину, которая не могла выбраться из дома из-за сильной задымленности.
- Мчсники выяснили, что в квартире на 1 этаже также находится 69-летний львовянин.
- Не теряя ни минуты, спасатели надели средства защиты и пошли спасать жителей дома и искать источник возгорания.
Смотрите видео пожара на улице Дальней во Львове:
Кто пострадал в пожаре
С помощью спасательных устройств пожарные вывели мужчину и женщину из горящего дома. Спасатели передали пострадавших медикам. Мужчина был в тяжелом состоянии. Он серьезно отравился дымом. Скорая отвезла львовянина в больницу. В каком состоянии находится женщина, пока не сообщили.
МЧС потушили пламя
Полностью ликвидировать огонь спасателям удалось в 1:20. Пожар уничтожил вещи в квартире на первом этаже. К ликвидации пламени привлекли 13 пожарных и 3 единицы спецтехники.
Сейчас МЧС устанавливают причины и обстоятельства пожара.