В Львове в 2021 году запланировали реконструировать еще 2 улицы – Зализничную и Замарстыновскую. В частности, Зализничную начнут ремонтировать после окончания работ на улице Шевченко.

Исполком Львовского горсовета определил заказчика проектов реконструкции. Им станет ЛКП "Львовавтодор". Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

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Почему в горсовете решили ремонтировать еще 2 улицы

Львовские власти планируют реконструировать 2 улицы:

Замарстыновскую – от дома № 274 в черте города;

Зализничную – от улицы Городоцкой до дома № 19.

Это важные работы. В частности, ремонт улицы Зализничной улучшит сообщение между улицами Городоцкой и Шевченко,

– отметила заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

Когда начнется реконструкция улиц

Теперь "Львовавтодор" должен заказать проектно-сметную документацию и провести ремонтные работы. После окончания строительных работ на улицах Замарстыновской и Зализничной предприятие передаст материалы в департамент градостроительства.

О стоимости восстановления улиц станет известно после окончания разработки проекта строительства.

Улицы планируют начать реконструировать в 2021 году.