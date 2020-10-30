Во Львове в 2021 году реконструируют еще 2 улицы: детали
В Львове в 2021 году запланировали реконструировать еще 2 улицы – Зализничную и Замарстыновскую. В частности, Зализничную начнут ремонтировать после окончания работ на улице Шевченко.
Исполком Львовского горсовета определил заказчика проектов реконструкции. Им станет ЛКП "Львовавтодор". Об этом сообщила пресс-служба горсовета.
Читайте также 80% стоимости ремонта улицы Бандеры – замена коллектора, – Садовый
Почему в горсовете решили ремонтировать еще 2 улицы
Львовские власти планируют реконструировать 2 улицы:
- Замарстыновскую – от дома № 274 в черте города;
- Зализничную – от улицы Городоцкой до дома № 19.
Это важные работы. В частности, ремонт улицы Зализничной улучшит сообщение между улицами Городоцкой и Шевченко,
– отметила заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.
Когда начнется реконструкция улиц
Теперь "Львовавтодор" должен заказать проектно-сметную документацию и провести ремонтные работы. После окончания строительных работ на улицах Замарстыновской и Зализничной предприятие передаст материалы в департамент градостроительства.
О стоимости восстановления улиц станет известно после окончания разработки проекта строительства.
Улицы планируют начать реконструировать в 2021 году.
Поделиться новостью