В Львове 21 апреля более 30 улиц останутся без воды: будут работать водовозы
Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 21 апреля дома ряд улиц города временно останется без воды.
Источник:"Львовводоканал"
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Рубчака, Сиховской, Рудницкого и Дубовой. Водоснабжение планируют возобновить до 19:00.
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Где во Львове не будет воды с 9:00 до 19:00
- улица Кульпаркивска – дома № 200 – 230А;
- улица Владимира Великого – все дома;
- улица Научная – все дома;
- улица Троллейбусная – все дома;
- улица Трускавецкая – все дома;
- улица Симоненко – все дома;
- улица Рубчака – все дома;
- улица Пулюя – все дома;
- улица Подстригача – все дома;
- улица Львовская боковая – все дома;
- улица Смотрицкого – все дома;
- улица Стрыйская – дома № 104 – 148а;
- улица Княгини Ольги – дома № 106 – 122а, 63 – 105.
Где во Львове не будет воды с 10:30 до 16:00
- улица Антоненко-Давидовича – все дома;
- улица Довженко – все дома;
- улица Зубривская – все дома;
- улица Кавалеридзе – все дома;
- улица Манастырского – все дома;
- улица Морозная – все дома;
- улица Освицкая – все дома;
- улица Сихивская – все дома;
- улица Скрипника – все дома;
- улица Драгана – дома № 12, 14, 18, 20, 22, 22/1, 24, 26, 30, 30/2;
- улица Коломийская – дома № 1, 3, 3/1, 5, 7
- улица Кос-Анатольского – дома № 4, 4, 8;
- проспект Красной Калины – дома № 61, 63, 63а, 65, 65/2, 67, 69, 73, 77/3, 79, 85а, 85, 93, 95.
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Где во Львове не будет воды с 9:45 до 15:00
- улица Гайворонского – все дома;
- улица Труша – все дома.
Где во Львове не будет воды с 10:30 до 13:00
- улица Кравса – все дома;
- улица Глинянский Тракт – все дома;
- улица Дубовая – все дома;
- улица Куринная – все дома;
- улица Лебединая – все дома;
- улица Лодия – все дома;
- улица Навколышня – все дома;
- улица Надъярная – все дома.
На каких улицах будут работать водовозы
На время отключения воды будут работать водовозы на улицах:
- Рубчака – Троллейбусная;
- Пулюя, 27.
Дислокация водовозов может измениться, в соответствии с обращениями, которые будут поступать на горячую линию "Львовводоканала".
После завершения ремонтных работ будут проводить промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.
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