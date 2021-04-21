Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 21 апреля дома ряд улиц города временно останется без воды.

Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Рубчака, Сиховской, Рудницкого и Дубовой. Водоснабжение планируют возобновить до 19:00.

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Где во Львове не будет воды с 9:00 до 19:00

улица Кульпаркивска – дома № 200 – 230А;

улица Владимира Великого – все дома;

улица Научная – все дома;

улица Троллейбусная – все дома;

улица Трускавецкая – все дома;

улица Симоненко – все дома;

улица Рубчака – все дома;

улица Пулюя – все дома;

улица Подстригача – все дома;

улица Львовская боковая – все дома;

улица Смотрицкого – все дома;

улица Стрыйская – дома № 104 – 148а;

улица Княгини Ольги – дома № 106 – 122а, 63 – 105.

Где во Львове не будет воды с 10:30 до 16:00

улица Антоненко-Давидовича – все дома;

улица Довженко – все дома;

улица Зубривская – все дома;

улица Кавалеридзе – все дома;

улица Манастырского – все дома;

улица Морозная – все дома;

улица Освицкая – все дома;

улица Сихивская – все дома;

улица Скрипника – все дома;

улица Драгана – дома № 12, 14, 18, 20, 22, 22/1, 24, 26, 30, 30/2;

улица Коломийская – дома № 1, 3, 3/1, 5, 7

улица Кос-Анатольского – дома № 4, 4, 8;

проспект Красной Калины – дома № 61, 63, 63а, 65, 65/2, 67, 69, 73, 77/3, 79, 85а, 85, 93, 95.

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Где во Львове не будет воды с 9:45 до 15:00

улица Гайворонского – все дома;

улица Труша – все дома.

Где во Львове не будет воды с 10:30 до 13:00

улица Кравса – все дома;

улица Глинянский Тракт – все дома;

улица Дубовая – все дома;

улица Куринная – все дома;

улица Лебединая – все дома;

улица Лодия – все дома;

улица Навколышня – все дома;

улица Надъярная – все дома.

На каких улицах будут работать водовозы

На время отключения воды будут работать водовозы на улицах:

Рубчака – Троллейбусная;

Пулюя, 27.

Дислокация водовозов может измениться, в соответствии с обращениями, которые будут поступать на горячую линию "Львовводоканала".

После завершения ремонтных работ будут проводить промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключений воды во Львове можно узнать на сайте " Львовводоканала".