Во Львове 21 октября 3 района города останутся без света: детали
Во Львове на 21 октября запланировано отключение электроэнергии в 3 районах города. Некоторые дома останутся без света в Зализничном, Франковском и Шевченковском районах.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".
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На каких улицах отключат свет в Зализничном районе с 8:00 до 17:00
- Вильховая – дома № 6, 10, 11а, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32;
- Грузинская – дом № 88а;
- Ирчана – дома № 1, 3, 4, 6, 6а, 7, 14а;
- Лещиновая – дома № 3, 4, 5, 7, 9;
- Луцкая – дома № 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 30, 31;
- Ровненская – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 13.
На каких улицах отключат свет во Франковском районе с 9:00 до 17:00
- Кульпарковская – дома № 73, 78, 79, 86;
- Любинская – дом № 57;
- Окружная – дома № 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 92, 94, 96;
- Паращука – дом № 11б;
- Терлецкого – дома № 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 89, 89А, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 107А, 111, 113, 115;
- Труша – дома № 4, 8, 9А.
На каких улицах отключат свет в Шевченковском районе с 10:00 до 17:00
- Винница – дома № 41, 42-65, 43, 43а, 43б, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 117а, 117б, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 146;
- Грабова – дом № 7;
- Инструментальная – дома № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12а, 12г;
- Кленовая (Брюховичи) – дом № 2б;
- Линкольна – дома № 5, 5а, 11, 13, 15, 21, 23;
- Медик – дома № 1 апреля, 9;
- Миртовых – дома № 30, 32, 36, 36А;
- Плющова – дома № 2, 3, 4, 4а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17;
- Хмелевая – дома № 7, 9;
- Холодная – дома № 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 25а, 42, 43, 47, 52, 54а, 54б, 60, 62, 66, 66а, 72, 78, 79, ;
- Холодная-боковая – дом № 1;
- Шполянская – дома № 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 26, 27.
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