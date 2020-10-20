Во Львове выключат свет в Зализничном, Франковском и Шевченковском районах / 24 канал (Иллюстративное фото)

Во Львове на 21 октября запланировано отключение электроэнергии в 3 районах города. Некоторые дома останутся без света в Зализничном, Франковском и Шевченковском районах.