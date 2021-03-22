Во Львове 29-летняя женщина прыгнула с моста под колеса поезда
29-летняя львовянка погибла под колесами поезда / Фото из открытых источников
Во Львове 21 марта 29-летняя женщина прыгнула с моста прямо под колеса грузового поезда. Львовянка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью, и погибла на месте происшествия.
Инцидент произошел на железнодорожном перегоне "Львов – Персенивка" на улице Кульпарковской. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Львовянка погибла мгновенно
- На улице Кульпарковской около 18:40 29-летняя женщина прыгнула с моста, который расположен над железнодорожными путями.
- В этот момент под мостом проезжал грузовой поезд с 54 вагонами.
- Львовянка упала прямо на рельсы и попала под колеса поезда.
- Женщина погибла мгновенно.
Правоохранители проводят расследование
- В полиции рассказали, что правоохранители уже начали расследование этого инцидента. По мнению следователей, львовянка совершила самоубийство.
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