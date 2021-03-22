29-летняя львовянка погибла под колесами поезда / Фото из открытых источников

Во Львове 21 марта 29-летняя женщина прыгнула с моста прямо под колеса грузового поезда. Львовянка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью, и погибла на месте происшествия.