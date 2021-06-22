Трагический случай произошел на улице Лычаковской. Сейчас специалисты устанавливают причину смерти мужчины.

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На остановке скоропостижно умер 73-летний мужчина

На остановке общественного транспорта, возле дома №33 на улице Лычаковской, заметили мужчину, который лежал, не дыша. Оказалось, что он был уже мертвым.

Мужчина 1948 года рождения умер внезапно. По предварительным данным, естественной смертью,

– рассказали очевидцы.

На место происшествия приехали правоохранители и медики. Тело мужчины с улицы уже забрали. Сейчас полицейские пытаются установить все обстоятельства его смерти.

Заметьте! Летом значительно возрастает риск смерти вследствие жаркой погоды, а особенно – у пожилых людей. Это связано с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и электролитными нарушениями систем организма. Поэтому следует быть осторожными, пить много воды и не находиться на солнце.



На остановке умер 73-летний мужчина / Фото "Варта 1"



Трагический случай произошел на улице Лычаковской / Фото "Варта 1"

Правоохранители проводят расследование / Фото "Варта 1"



Тело мужчины уже убрали / Фото "Варта 1"