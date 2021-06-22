Трагический случай произошел на улице Лычаковской. Сейчас специалисты устанавливают причину смерти мужчины.
Обратите внимание Жара до + 33 градусов и гроза: какой будет погода на Львовщине 22 – 25 июня
На остановке скоропостижно умер 73-летний мужчина
На остановке общественного транспорта, возле дома №33 на улице Лычаковской, заметили мужчину, который лежал, не дыша. Оказалось, что он был уже мертвым.
Мужчина 1948 года рождения умер внезапно. По предварительным данным, естественной смертью,
– рассказали очевидцы.
На место происшествия приехали правоохранители и медики. Тело мужчины с улицы уже забрали. Сейчас полицейские пытаются установить все обстоятельства его смерти.
На остановке умер 73-летний мужчина / Фото "Варта 1"
Трагический случай произошел на улице Лычаковской / Фото "Варта 1"
Правоохранители проводят расследование / Фото "Варта 1"
Тело мужчины уже убрали / Фото "Варта 1"