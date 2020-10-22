Во Львове выключат свет во Франковском и Шевченковском районах / 24 канал (Иллюстративное фото)

Во Львове на 23 октября запланировано отключение электроэнергии во 2 районах города. Некоторые дома с 9:00 до 17:00 останутся без света во Франковском и Шевченковском районах.