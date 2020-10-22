Во Львове на улице Хуторовка ночью 23 октября будут тестировать троллейбусную сеть. А уже утром здесь начнет курсировать троллейбус №23, который сейчас ездит с улицы Ряшевской до автовокзала на улице Стрыйской.

Городские власти также планируют соединить контактную сеть улицы Хуторовка с проспектом Красной Калины. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Когда именно начнет курсировать троллейбус №23

Сегодня ночью будем тестировать сеть на улице Хуторовка. А завтра с 6:20 по улице Хуторовка поедут троллейбусы с улицы Ряшевской. Сейчас это будет маршрут №23, который не будет заезжать на Автовокзал,

– рассказала заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

На маршруте будет работать 8 машин с интервалом движения 7 минут. Если троллейбусов будет недостаточно, их количество увеличат в ноябре.

О планах городских властей по Хуторовки

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что городские власти планируют соединить контактную сеть между улицей Хуторовка и проспектом Красной Калины в 2021 году.

Уже со следующего года будет возможность с проспекта Красной Калины троллейбусом проехать по улице Хуторовка, по улице Научной, а в перспективе и в аэропорт. Для жителей Сыхова это будет большой плюс,

– отметил городской голова.

Коротко о капремонте улицы Хуторовка