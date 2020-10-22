Во Львове с 23 октября начнет курсировать троллейбус по новому маршруту: детали
Во Львове на улице Хуторовка ночью 23 октября будут тестировать троллейбусную сеть. А уже утром здесь начнет курсировать троллейбус №23, который сейчас ездит с улицы Ряшевской до автовокзала на улице Стрыйской.
Городские власти также планируют соединить контактную сеть улицы Хуторовка с проспектом Красной Калины. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Когда именно начнет курсировать троллейбус №23
Сегодня ночью будем тестировать сеть на улице Хуторовка. А завтра с 6:20 по улице Хуторовка поедут троллейбусы с улицы Ряшевской. Сейчас это будет маршрут №23, который не будет заезжать на Автовокзал,
– рассказала заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.
На маршруте будет работать 8 машин с интервалом движения 7 минут. Если троллейбусов будет недостаточно, их количество увеличат в ноябре.
О планах городских властей по Хуторовки
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что городские власти планируют соединить контактную сеть между улицей Хуторовка и проспектом Красной Калины в 2021 году.
Уже со следующего года будет возможность с проспекта Красной Калины троллейбусом проехать по улице Хуторовка, по улице Научной, а в перспективе и в аэропорт. Для жителей Сыхова это будет большой плюс,
– отметил городской голова.
Коротко о капремонте улицы Хуторовка
- Капитальный ремонт улицы Хуторовка проводила подрядная организация ООО "Онур", по заказу ЛКП "Львовавтодор".
- Ремонт улицы обошелся в 125 миллионов гривен.
- Во время капремонта на улице Хуторовка заменили все коммуникационные сети и обустроили ливневую канализацию.
- Ранее эта улица не была оборудована для троллейбусного движения. Поэтому при ремонте обустроили троллейбусную сеть.
- Также на улице Хуторовка теперь есть велополосы, светофоры, остановки общественного транспорта и новое уличное освещение.