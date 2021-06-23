Причина отключения воды – подключение к новому водопроводу на улице Зеленой. Водоснабжение планируют восстановить к 16:00.

К теме Во Львове закончились гидравлические испытания: когда появится горячая вода

Где во Львове не будет воды с 10:30 до 16:00

  • Бережанская – все дома;
  • Белоцерковская – все дома;
  • Брусничная – все дома;
  • Сиреневая – все дома;
  • Бучмы – все дома;
  • Выгон – все дома;
  • Венская – все дома;
  • Ветряная – все дома;
  • Вулецкая  – все дома;
  • Героев Крут – все дома;
  • Гостеприимная – все дома;
  • Днистерская  – все дома;
  • Дунайская – все дома;
  • Жасминовая – все дома;
  • Зеленая – дома № 130 – 298, 105 – 477;
  • Каменецкая – все дома;
  • Керченская – все дома;
  • Козловского – все дома;
  • Путевая – все дома;
  • Колодзинского – все дома;
  • Колодезная – все дома;
  • Крымская – все дома;
  • Липовая аллея – все дома;
  • Листопадная – все дома;
  • Литвиненко – все дома;
  • Луганская – все дома;
  • Мебельщица – все дома;
  • Межевая – все дома;
  • Навроцкого – все дома;
  • Надежная – все дома;
  • Орлина – все дома;
  • Перелетная – все дома;
  • Пироговка – все дома;
  • Полукруг – все дома;

Заметьте Во Львове из-за полумарафона перекроют ряд улиц: график

  • Просторная – все дома;
  • Радость – все дома;
  • Радужная – все дома;
  • Раковского – все дома;
  • Раховская – все дома;
  • Равнинная – все дома;
  • Розовая – все дома;
  • Расходящееся – все дома;
  • Розвилистая – все дома;
  • Ромашкова – все дома;
  • Росиста – все дома;
  • Рядовая – все дома;
  • Рассветная – все дома;
  • Сливовая – все дома;
  • Слободская – все дома;
  • Стуса – все дома;
  • Сумская – все дома;
  • Соседняя – все дома;
  • Танячкевича – все дома;
  • Тернопольская – все дома;
  • Венгерская – все дома;
  • Красной Калины – дома № 2 – 30, 1 – 29;
  • Шахтерская – все дома;

После завершения ремонтных работ специалисты проведут промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска ее ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.