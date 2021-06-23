Причина отключения воды – подключение к новому водопроводу на улице Зеленой. Водоснабжение планируют восстановить к 16:00.
К теме Во Львове закончились гидравлические испытания: когда появится горячая вода
Где во Львове не будет воды с 10:30 до 16:00
- Бережанская – все дома;
- Белоцерковская – все дома;
- Брусничная – все дома;
- Сиреневая – все дома;
- Бучмы – все дома;
- Выгон – все дома;
- Венская – все дома;
- Ветряная – все дома;
- Вулецкая – все дома;
- Героев Крут – все дома;
- Гостеприимная – все дома;
- Днистерская – все дома;
- Дунайская – все дома;
- Жасминовая – все дома;
- Зеленая – дома № 130 – 298, 105 – 477;
- Каменецкая – все дома;
- Керченская – все дома;
- Козловского – все дома;
- Путевая – все дома;
- Колодзинского – все дома;
- Колодезная – все дома;
- Крымская – все дома;
- Липовая аллея – все дома;
- Листопадная – все дома;
- Литвиненко – все дома;
- Луганская – все дома;
- Мебельщица – все дома;
- Межевая – все дома;
- Навроцкого – все дома;
- Надежная – все дома;
- Орлина – все дома;
- Перелетная – все дома;
- Пироговка – все дома;
- Полукруг – все дома;
Заметьте Во Львове из-за полумарафона перекроют ряд улиц: график
- Просторная – все дома;
- Радость – все дома;
- Радужная – все дома;
- Раковского – все дома;
- Раховская – все дома;
- Равнинная – все дома;
- Розовая – все дома;
- Расходящееся – все дома;
- Розвилистая – все дома;
- Ромашкова – все дома;
- Росиста – все дома;
- Рядовая – все дома;
- Рассветная – все дома;
- Сливовая – все дома;
- Слободская – все дома;
- Стуса – все дома;
- Сумская – все дома;
- Соседняя – все дома;
- Танячкевича – все дома;
- Тернопольская – все дома;
- Венгерская – все дома;
- Красной Калины – дома № 2 – 30, 1 – 29;
- Шахтерская – все дома;
После завершения ремонтных работ специалисты проведут промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска ее ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.