Во Львове 24 июня более 50 улиц останутся без воды: адреса

Специалисты "Львовводоканала" 24 июня будут проводить ремонтные работы на водопроводах города. Поэтому жители более 50 улиц в Лычаковском, Галицком и Сиховском районах Львова временно останутся без воды.

Причина отключения воды – подключение к новому водопроводу на улице Зеленой. Водоснабжение планируют восстановить к 16:00.

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Где во Львове не будет воды с 10:30 до 16:00

Бережанская – все дома;

Белоцерковская – все дома;

Брусничная – все дома;

Сиреневая – все дома;

Бучмы – все дома;

Выгон – все дома;

Венская – все дома;

Ветряная – все дома;

Вулецкая – все дома;

Героев Крут – все дома;

Гостеприимная – все дома;

Днистерская – все дома;

Дунайская – все дома;

Жасминовая – все дома;

Зеленая – дома № 130 – 298, 105 – 477;

Каменецкая – все дома;

Керченская – все дома;

Козловского – все дома;

Путевая – все дома;

Колодзинского – все дома;

Колодезная – все дома;

Крымская – все дома;

Липовая аллея – все дома;

Листопадная – все дома;

Литвиненко – все дома;

Луганская – все дома;

Мебельщица – все дома;

Межевая – все дома;

Навроцкого – все дома;

Надежная – все дома;

Орлина – все дома;

Перелетная – все дома;

Пироговка – все дома;

Полукруг – все дома;

Заметьте Во Львове из-за полумарафона перекроют ряд улиц: график

Просторная – все дома;

Радость – все дома;

Радужная – все дома;

Раковского – все дома;

Раховская – все дома;

Равнинная – все дома;

Розовая – все дома;

Расходящееся – все дома;

Розвилистая – все дома;

Ромашкова – все дома;

Росиста – все дома;

Рядовая – все дома;

Рассветная – все дома;

Сливовая – все дома;

Слободская – все дома;

Стуса – все дома;

Сумская – все дома;

Соседняя – все дома;

Танячкевича – все дома;

Тернопольская – все дома;

Венгерская – все дома;

Красной Калины – дома № 2 – 30, 1 – 29;

Шахтерская – все дома;

После завершения ремонтных работ специалисты проведут промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска ее ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.