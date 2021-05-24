Во Львове 24 мая более 75 улиц остались без воды: адреса

Специалисты "Львовводоканала" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов города. Поэтому 24 мая жители более 75 львовских улиц временно останутся без воды.
Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Остроградских, Петлюры, Городоцкой, Чукарина и Глинянском Тракте. Водоснабжение планируют восстановить к 17:00.
Интересно Ряд улиц во Львове и Рудном 24 мая останутся без света: адреса
Где во Львове не будет воды 9:00 до 17:00
- улица Коновальца – дом № 99;
- улица Коциловского – дом № 3;
- улица Мечникова – дом № 18;
- улица Патона – дом № 27;
- улица Широкая – дом № 83а.
Где во Львове не будет воды с 9:15 до 14:00
- улица Бой-Желенского – все дома;
- улица Героев Майдана – все дома;
- улица Карпинца – все дома;
- улица Лукаша – все дома;
- улица Остроградских – все дома;
- улица Похыла – все дома.
Где во Львове не будет воды с 10:30 до 14:30
- улица Петлюры – дома № 39, 41, 43, 47, 51, 53, 49.
Где во Львове не будет воды с 11:30 до 15:00
- улица Авиационная – все дома;
- улица Даниила Апостола – все дома;
- улица Бакинская – все дома;
- улица Овсяная – все дома;
- улица Ольховая – все дома;
- улица Величка – все дома;
- улица Выговского – все дома;
- улица Гарматия – все дома;
- улица Гиацинтовая – все дома;
- улица Курмановича – все дома;
- улица Головатого – все дома;
- улица Гречневая – все дома;
- улица Грузинская – все дома;
- улица Дальняя – все дома;
- улица Дозвильная – все дома;
- улица Дрогобычская – все дома;
- улица Дубновская – все дома;
- улица Евского – все дома;
- улица Журавлиная – все дома;
- улица Сборосная – все дома;
- улица Зимноводская – все дома;
- улица Кавказская – все дома;
- улица Каховская – все дома;
- улица Конюшинная – все дома;
- улица Корсунская – все дома;
- улица Кричевского – все дома;
- улица Лукича – все дома;
- улица Луцкая – все дома;
- улица Лютневая – все дома;
- улица Малицкой – все дома;
- улица Патона – все дома;
- улица Подгаецкая – все дома;
- улица Болбочана – все дома;
- улица Полтавы – все дома;
- улица Пшеничная – все дома;
- улица Рудненская – все дома;
- улица Ряшевская – все дома;
- улица Самборская – все дома;
- улица Сигновка – все дома;
- улица Сполучная – все дома;
- улица Станционная – все дома;
- улица Терновая – все дома;
- улица Трещаковского – все дома;
- улица Флинты – все дома;
- улица Яворовская – все дома;
- улица Городоцкая – дома № 168, 188, 190, 200, 200а, 206, 206а, 208, 210, 210а, 212, 214, 216, 218, 218а, 226б, 234, 234а, 238, 238б, 238в, 240, 241б, 243, 245, 245а, 247, 249, 251, 253, 253а, 257, 259, 263, 265, 267, 271, 273, 274, 276, 278, 280, 287, 289, 291, 321.
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Где во Львове не будет воды с 12:30 до 15:30
- улица Беговая – все дома;
- улица Богдановская – все дома;
- улица Вызволительная – все дома;
- улица Вовка – все дома;
- улица Кравса – все дома;
- улица Глиняная – все дома;
- улица Дубовая – все дома;
- улица Залесная – все дома;
- улица Казацкая – все дома;
- улица Кошевая – все дома;
- улица Лебединая – все дома;
- улица Лодия – все дома;
- улица Околичная – все дома;
- улица Надъярная – все дома;
- улица Наступательная – все дома;
- улица Полудневая – все дома;
- улица Таборная – все дома;
- улица Глинянский Тракт – дома № 40, 40а, 40б, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 67а, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89а, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 95, 96, 96а, 96б, 97, 98, 99, 99а, 100, 100а, 101, 102, 103, 104, 104а, 104б, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 123а, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 133а, 134, 134, 134а, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 143а, 144, 145, 145а, 146, 147, 147б, 147а, 148, 149, 151
Где во Львове не будет воды с 13:00 до 16:30
- улица Хоткевича – дом № 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66;
- улица Чукарина – дом № 1, 7, 11.